Ισραήλ: Αεροπορικές επιθέσεις σε Συρία - Ο πόλεμος εκτός των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας

Την ώρα που γίνονται προσπάθειες για σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επεκτείνει τον πόλεμο και πέρα από τα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας.

Σε νέα αεροπορικά πλήγματα στη Συρία προχώρησε ο στρατός του Ισραήλ σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συριακού υπουργείου Άμυνας, στόχος της επίθεσης ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Δαμασκού, με αποτέλεσμα να προκληθούν κάποιες «υλικές ζημιές». Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ισραηλινούς πυραύλους και «κατέρριψαν κάποιους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Συρία αφότου ξέσπασε η εξαιρετικά περίπλοκη ένοπλη σύρραξη στη χώρα αυτή το 2011.

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ πολλαπλασιάστηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023 ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. Στο στόχαστρο του Ισραήλ μπαίνουν οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, πάνω απ’ όλα η λιβανική Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, καθώς και ιρανοί αξιωματικοί που βρίσκονται στη συριακή επικράτεια σε ρόλο συμβούλων.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ σπανίως σχολιάζει δημόσια τις επιχειρήσεις στη Συρία, διαμηνύει ωστόσο πως δεν θα επιτρέψει το Ιράν, ορκισμένος εχθρός του ισραηλινού κράτους, να επεκτείνει τα ερείσματά του στα σύνορά του.

Πριν από μια εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε πως αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, έχει πλήξει «περίπου 4.500» θέσεις «της Χεζμπολά» στον Λίβανο και στη Συρία, ανάμεσά τους «πάνω από 1.200» από αέρος.

4,500+ Hezbollah targets struck:



🔺3,100 from the ground.



🔺1,200 from the air.



🔺300+ Hezbollah terrorists eliminated.



This has been the IDF’s activity for the last 5 months in Lebanon and Syria. We will continue to operate until Israeli civilians can return home safely.