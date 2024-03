Ισπανοί διαδηλωτές αναπαριστούν την Γκερνίκα για να αποτίσουν φόρο τιμής στη Γάζα

Εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας ξάπλωσαν στο έδαφος την Κυριακή για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα του πολέμου στην Γάζα.

Η συγκέντρωση, που διοργανώθηκε από τη συλλογικότητα Gernika-Palestina, έκανε παραλληλισμό μεταξύ της Γάζας και της επίθεσης στη Γκερνίκα το 1937 κατά την διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, η οποία ενέπνευσε τον Πάμπλο Πικάσο.



VIDEO — Hundreds of pro-Palestinian protesters in Spain's San Sebastian lay on ground Sunday to pay tribute to victims of Israel's war on Gaza. The gathering, organized by Gernika-Palestina collective, drew parallel between Gaza and attack on Guernica during Spanish Civil War pic.twitter.com/xJbTpuQUJS