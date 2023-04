Πάμπλο Πικάσο: 50 χρόνια από τον θάνατό του με έξι εκθέσεις σε όλο τον κόσμο

Αγαπάτε ή μισείτε τον Πικάσο; Ενώ το έργο του εξακολουθεί να ασκεί γοητεία, οι καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο να το μελετούν και να επηρεάζονται από αυτό, η συζήτηση γύρω από τις ταπεινώσεις στις οποίες υπέβαλε τις συντρόφους του εξετάζονται σήμερα προσεκτικά και παράλληλα.

«Δεν προτείνω να αφαιρεθούν οι πίνακες του Πικάσο από τα μουσεία. Αυτό θα ήταν ανόητο και αυτοκαταστροφικό. Αλλά θα ήταν κακό να αγνοήσουμε τον Πικάσο προς το παρόν; Υπάρχουν αμέτρητοι καλλιτέχνες λιγότερο αναγνωρισμένοι από τον Πικάσο που αξίζουν την προσοχή μας. Πηγαίνετε σήμερα να δείτε μια έκθεση από μια γυναίκα καλλιτέχνη» γράφει η Ντέμπορα Σόλομον στους ΝΥΤ.

«Πώς πρέπει να αισθανόμαστε για τον Πικάσο; Δεν υπάρχει ενιαία απάντηση, όπως δεν υπάρχουν και ενότητες μορφής στο έργο του. Αυτό δεν είναι που τον έκανε τόσο ριζοσπαστικό; Κατάλαβε την αδυναμία να βλέπεις τα πράγματα με έναν σταθερό τρόπο, ακόμη και σχετικά απλά πράγματα, όπως ένα μαντολίνο ή ένα μπολ με πορτοκάλια σε ένα τραπέζι.

Αντ' αυτού, μας έδειξε πώς πολλαπλές απόψεις, επάλληλες, μπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο πίνακα, την ίδια στιγμή, στο ίδιο κεφάλι. Έτσι, ίσως είναι ταιριαστό το γεγονός ότι κανένας καλλιτέχνης δεν έχει γίνει αντικείμενο περισσότερων αλλαγών στις οπτικές γωνίες από τον ίδιο. Τον αγαπώ. Τον μισώ. Ο Πικάσο με έχει διχάσει για πάντα» γράφει.

Πάμπλο Πικάσο, Αυτοπροσωπογραφία, 1901 στο Musée Picasso, Παρίσι. Credit: Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York, RMN-Grand Palais, Musée national Picasso, Paris. Φωτο: Mathieu Rabeau

Γιορτάζοντας τα πενήντα χρόνια από τον θάνατό του, η γαλλική και η ισπανική κυβέρνηση θα τιμήσουν την επέτειο συνεργαζόμενες στο «Celebration Picasso 1973-2023» με εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και με έξι από αυτές να αποτελούν και αντίστοιχα πολιτιστικά γεγονότα.

Στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ παρουσιάζεται η έκθεση «Ο νεαρός Πικάσο στο Παρίσι», με το μουσείο να επικεντρώνεται σε έναν χρόνο της ζωής του Πικάσο, εκθέτοντας 10 πίνακες και έργα σε χαρτί που δημιούργησε ο καλλιτέχνης μετά την άφιξή του στο Παρίσι το φθινόπωρο του 1900.

Το πρόσφατα αποκαταστημένο έργο του Πάμπλο Πικάσο «Le Moulin de la Galette», περ. 1900, θα παρουσιαστεί στην έκθεση του Μουσείου Guggenheim που επικεντρώνεται στην πρώιμη ζωή του στο Παρίσι. Πηγή: Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), Νέα Υόρκη, μέσω του Μουσείου Solomon R. Guggenheim.

Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο έργο «Le Moulin de la Galette», μια ελαιογραφία που προσφέρει έναν καλό τρόπο σύγκρισης του στυλ του Πικάσο με εκείνο άλλων καλλιτεχνών. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 12 Μαΐου έως τις 6 Αυγούστου 2023.

Στο Μουσείο του Μπρούκλιν παρουσιάζεται η έκθεση «Pablo-matic, σύμφωνα με τη Hannah Gadsby». Η Αυστραλή stand-up κωμικός και συγγραφέας της οποίας το κόμικ «Nanette», περιελάμβανε ένα αιχμηρό κομμάτι για τον μισογυνισμό του καλλιτέχνη, προσκλήθηκε με σκοπό να εργαστεί σε αυτήν την έκθεση. Η έκθεση θα εξετάσει το έργο του Πικάσο με φεμινιστικό βλέμμα και θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στους κινδύνους της μυθοποίησης των δασκάλων. Θα περιλαμβάνει επίσης έργα από τη συλλογή φεμινιστικής τέχνης του μουσείου. Από τις 2 Ιουνίου έως τις 24 Αυγούστου 2023.

Betty Tompkins, Apologia (Artemesia Gentileschi #4), 2018. Πηγή: Betty Tompkins via Brooklyn Museum

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης παρουσιάζει την έκθεση «Ο Πικάσο στο Φοντενεμπλό». Το καλοκαίρι του 1921, πολύ πριν τα γκαράζ γίνουν το σκηνικό εκθέσεων, ο Πικάσο στριμώχθηκε σε ένα από αυτά στο Φοντενεμπλό, νοτιοανατολικά του Παρισιού, για να οργανώσει τις δικές του δημιουργικές αναζητήσεις. Οι πίνακες που δημιούργησε εκεί περιελάμβαναν τις «Τρεις γυναίκες στην πηγή» και τους «Τρεις μουσικούς», που θα παρουσιαστούν και οι δύο στο MoMA μαζί με άλλα έργα και αρχειακό υλικό της περιόδου. Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου 2024.

Πάμπλο Πικάσο, Τρεις Μουσικοί, 1921. Πηγή: Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York, via The Museum of Modern Art

Στην Ευρώπη, στο Παρίσι, στο Musée de l'Homme παρουσιάζεται η έκθεση «Πικάσο και προϊστορία», η οποία επικεντρώνεται στην επιρροή που είχε η προϊστορική τέχνη –κεραμικά, χαρακτικά, πρώιμοι πίνακες και σχέδια– στο έργο του Πικάσο. Περίπου 40 κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του «Γυναίκα που ρίχνει μια πέτρα», μιας ελαιογραφίας του 1931, συγκρίνονται με έργα τέχνης προϊστορικών ανθρώπων, των «Πικάσο της Λίθινης Εποχής». Έως τις 12 Ιουνίου 2023.

Πάμπλο Πικάσο, Γυναίκα που ρίχνει μια πέτρα, 1931. Πηγή: Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York, Succession Picasso, RMN-Grand Palais. Φωτο: Mathieu Rabeau

Στο Μουσείο Πικάσο ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας Πολ Σμιθ είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της έκθεσης «Γιορτή Πικάσο: Η συλλογή σε ένα νέο φως» η οποία δίνει έμφαση στη συνεχή επιρροή του Πικάσο. Ο Σμιθ επέλεξε τέχνη από όλη την καριέρα του Πικάσο (συμπεριλαμβανομένου του «Αυτοπροσωπογραφία» της πρώιμης Μπλε Περιόδου του 1901), διανθισμένη με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών. Έως τις 27 Αυγούστου 2023.

Πάμπλο Πικάσο, Κεφάλι Νεαρής Γυναίκας, 1906. Πηγή: Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society (ARS), New York, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Στην Ισπανία, στο μουσείο Reina Sofía παρουσιάζεται η έκθεση «Πικάσο 1906: Η μεγάλη μεταμόρφωση». Όπως το Guggenheim, το Museo Reina Sofia (η μόνιμη κατοικία της Γκερνίκα) στη Μαδρίτη θα επικεντρωθεί σε έναν μόνο χρόνο στη ζωή του Πικάσο. Με επίκεντρο τα σχέδια και τα σκίτσα, αυτή η έκθεση κάνει λόγο για το 1906 ως μια περίοδο μεταμόρφωσης στην καριέρα του καλλιτέχνη και, κατ' επέκταση, στην ανάπτυξη της σύγχρονης τέχνης.

Η χρονιά θεωρείται το τέλος της Ροζ Περιόδου, και κατά τη διάρκειά της ο Πικάσο έκανε ένα διάλειμμα από το Παρίσι πραγματοποιώντας ένα ταξίδι στο Γκοσόλ, ένα καταλανικό χωριό. Από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 4 Μαρτίου 2024.

Με πληροφορίες από New York Times, Museo Reina Sofia, ΜοΜΑ, Musée de l'Homme, Guggenheim Museum, Brooklyn Museum