Ισπανία: Σε κόκκινο συναγερμό η Βαλένθια για νέες βροχοπτώσεις

Δύο εβδομάδες μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ισπανία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (Αemet) έθεσε τις παράκτιες περιοχές της Βαλένθια σε κόκκινο συναγερμό λόγω των νέων σφοδρών βροχοπτώσεων που σημειώνονται.

«Αποφύγετε τις μετακινήσεις. Ενδέχεται να σημειωθούν υπερχειλίσεις ρεμάτων και πλημμύρες», τόνισε η Aemet. Ο κόκκινος συναγερμός ενεργοποιήθηκε χθες Τετάρτη στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας) και θα ισχύει ως σήμερα στις 12:00 (13:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την Aemet, έως και 180 χιλιοστά βροχής ενδέχεται να πέσουν μέσα σε διάστημα 12 ωρών στις παράκτιες περιοχές Βαλένθια. Για τον λόγο αυτό οι αρχές έχουν ανακοινώσει περιορισμούς στις μετακινήσεις ενώ έχουν ανασταλεί για σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία σε περισσότερες από 100 κοινότητες. Πρόκειται για κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου, οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 223 ανθρώπους.

For those asking about the horses: In Málaga, Spain, 41 horses and 39 dogs were rescued from the Málaga Equestrian Club 🥰pic.twitter.com/g5ueW0zjOe