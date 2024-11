Ισπανία: Νέες πλημμύρες στη Χιρόνα - Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Καδακές

Νέες πλημμύρες έπληξαν την περιοχή της Χιρόνα στη βορειοανατολική Ισπανία, την Πέμπτη, παρασύροντας περίπου 30 αυτοκίνητα στην πόλη Καδακές, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν από τοπικό δημοσιογράφο στο Καδακές έδειξαν έναν χείμαρρο νερού να αναβλύζει στο δρόμο και ένα σωρό αυτοκίνητα να κλείνουν μια γέφυρα τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Από τις πλημμύρες στο Καδακές δεν αναφέρθηκαν θύματα.

🔴 #ATENCIÓN | ⛈️Intensas lluvias en Cadaqués #Girona provoca inundaciones, más de 30 vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua, no llegaron al mar, se quedaron atascados en Puente del Casino. #Bomberos de la localidad informan que no hay personas heridas ni atrapadas. pic.twitter.com/mAAjVc7SZm

Terrible floods due to torrential rainfall in Cadaqués of Girona province, Spain 🇪🇦 (08.11.2024) pic.twitter.com/9xXsG1a0QF