Ισπανία: Το χειροφίλημα χωρίς συναίνεση συνιστά σεξουαλική επίθεση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε ότι το χειροφίλημα χωρίς συναίνεση μπορεί να συνιστά σεξουαλική επίθεση και όχι απλώς παρενόχληση, σε μια απόφαση που ήρθε στη δημοσιότητα μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Η υπόθεση αφορά άνδρα που κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση, καθώς προσέγγισε γυναίκα σε στάση λεωφορείου και την άγγιξε χωρίς τη συναίνεσή της.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο δράστης δεν περιορίστηκε σε μια «απλή κίνηση», αλλά έπιασε το χέρι της και το φίλησε, ενώ παράλληλα της πρότεινε να τον συνοδεύσει προσφέροντάς της χρήματα, και μάλιστα επανέλαβε τη συμπεριφορά του.

Ισπανία: Το σκεπτικό της απόφασης για το χειροφίλημα

Η υπεράσπιση επιχείρησε να υποβαθμίσει την κατηγορία σε «παρενόχληση στον δρόμο», ωστόσο οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα, τονίζοντας ότι κάθε ανεπιθύμητη σωματική επαφή με σαφές σεξουαλικό περιεχόμενο υπερβαίνει αυτό το πλαίσιο. Έτσι, επικυρώθηκε η καταδικαστική απόφαση και το πρόστιμο των 1.620 ευρώ που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζεται ότι η πράξη συνιστά παραβίαση της σεξουαλικής ελευθερίας του θύματος, καθώς πρόκειται για επιβολή μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς με ξεκάθαρο σεξουαλικό χαρακτήρα.

Όπως επισημαίνεται, το θύμα δεν είχε καμία υποχρέωση να ανεχθεί μια τέτοια προσέγγιση, η οποία το αντιμετωπίζει ως αντικείμενο.

Το δικαστήριο διευκρινίζει ότι το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η πράξη καθαυτή, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται. Κοινώς, όταν συνοδεύεται από σεξουαλική πρόθεση, όπως στην προκειμένη περίπτωση στη στάση του λεωφορείου, τότε συνιστά σαφή προσβολή της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης.

Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο της Ισπανίας για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, με τη χώρα να έχει ήδη από το 2004 θεσπίσει έναν από τους πιο προωθημένους νόμους στην Ευρώπη για την προστασία των γυναικών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ