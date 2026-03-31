Ισπανία: Το χειροφίλημα χωρίς συναίνεση συνιστά σεξουαλική επίθεση

Τι προβλέπει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας και το σκεπτικό της

The LiFO team
The LiFO team
Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζεται ότι η πράξη συνιστά παραβίαση της σεξουαλικής ελευθερίας του θύματος / Φωτ: Unsplash
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε ότι το χειροφίλημα χωρίς συναίνεση μπορεί να συνιστά σεξουαλική επίθεση και όχι απλώς παρενόχληση, σε μια απόφαση που ήρθε στη δημοσιότητα μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Η υπόθεση αφορά άνδρα που κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση, καθώς προσέγγισε γυναίκα σε στάση λεωφορείου και την άγγιξε χωρίς τη συναίνεσή της.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο δράστης δεν περιορίστηκε σε μια «απλή κίνηση», αλλά έπιασε το χέρι της και το φίλησε, ενώ παράλληλα της πρότεινε να τον συνοδεύσει προσφέροντάς της χρήματα, και μάλιστα επανέλαβε τη συμπεριφορά του.

Ισπανία: Το σκεπτικό της απόφασης για το χειροφίλημα

Η υπεράσπιση επιχείρησε να υποβαθμίσει την κατηγορία σε «παρενόχληση στον δρόμο», ωστόσο οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα, τονίζοντας ότι κάθε ανεπιθύμητη σωματική επαφή με σαφές σεξουαλικό περιεχόμενο υπερβαίνει αυτό το πλαίσιο. Έτσι, επικυρώθηκε η καταδικαστική απόφαση και το πρόστιμο των 1.620 ευρώ που είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζεται ότι η πράξη συνιστά παραβίαση της σεξουαλικής ελευθερίας του θύματος, καθώς πρόκειται για επιβολή μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς με ξεκάθαρο σεξουαλικό χαρακτήρα.

Όπως επισημαίνεται, το θύμα δεν είχε καμία υποχρέωση να ανεχθεί μια τέτοια προσέγγιση, η οποία το αντιμετωπίζει ως αντικείμενο.

Το δικαστήριο διευκρινίζει ότι το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο η πράξη καθαυτή, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται. Κοινώς, όταν συνοδεύεται από σεξουαλική πρόθεση, όπως στην προκειμένη περίπτωση στη στάση του λεωφορείου, τότε συνιστά σαφή προσβολή της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης.

Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο της Ισπανίας για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, με τη χώρα να έχει ήδη από το 2004 θεσπίσει έναν από τους πιο προωθημένους νόμους στην Ευρώπη για την προστασία των γυναικών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Λετονία Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Διεθνή / Η Λετονία αποσύρεται από τη βασική ευρωπαϊκή συνθήκη για την προστασία των γυναικών

Συντηρητικά κόμματα και θρησκευτικές οργανώσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτεθεί στη συνθήκη, υποστηρίζοντας ότι προωθεί την «ιδεολογία του φύλου» και υπονομεύει τις «παραδοσιακές αξίες της οικογένειας»
NASA ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕΛΗΝΗ ARTEMIS II

Διεθνή / «Είμαστε μόνοι;» - Ποια η σημασία της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη μετά από 53 χρόνια

Η NASA στέλνει πλήρωμα αστροναυτών προς τη Σελήνη στο πλαίσιο της αποστολής «Artemis II» για «ένα περιπετειώδες ταξίδι που θα τους οδηγήσει πιο βαθιά στο διάστημα από ό,τι έχει πάει ποτέ ο άνθρωπος», όπως σχολιάζει το Reuters
Διεθνή / WSJ: Ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και με κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Τις τελευταίες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος και οι συνεργάτες του, φέρεται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών, θα παρατείνει τη σύγκρουση
Διεθνή / Βενεζουέλα: Η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας ανοίγει ξανά επτά χρόνια μετά το κλείσιμό της

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις με το Καράκας το 2019, λίγο αφότου έκριναν παράνομη την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο μετά από εκλογές που θεωρήθηκαν ευρέως ότι αμαυρώθηκαν από νοθεία
THE LIFO TEAM
 
 