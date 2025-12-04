ΤECH & SCIENCE
Νότια Κορέα: Εφαρμογή θα δείχνει στα θύματα stalking τη θέση του δράστη σε πραγματικό χρόνο

Το stalking και η συστηματική παρενόχληση έχουν γίνει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα στη Νότια Κορέα, μετά από μια σειρά εγκλημάτων που σημάδεψαν τη χώρα

Φωτ: Freepik
Οι νοτιοκορεατικές αρχές ετοιμάζουν μια νέα εφαρμογή για κινητά που θα επιτρέπει σε θύματα stalking να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τη θέση του δράστη, εφόσον αυτός βρίσκεται κοντά τους.

Το μέτρο, που ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Δικαιοσύνης, εντάσσεται στις αλλαγές του νόμου για την ηλεκτρονική επιτήρηση οι οποίες εγκρίθηκαν πρόσφατα.

Σήμερα, τα θύματα λαμβάνουν μόνο γραπτές ειδοποιήσεις όταν ο δράστης πλησιάζει στην περιοχή τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκεται ή προς ποια κατεύθυνση κινείται. Αυτό δυσκολεύει την άμεση απομάκρυνση από το σημείο, επισημαίνει το υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν την τοποθεσία του δράστη σε χάρτη στο κινητό τους, ώστε να κινηθούν με ασφάλεια.

Οι αρχές παρακολουθούν ήδη τους καταδικασμένους για στοχευμένη παρενόχληση μέσω ηλεκτρονικών βραχιολιών. Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει την ενσωμάτωση του συστήματος εντοπισμού στη γραμμή άμεσης ανάγκης, ώστε η αστυνομία να μπορεί να παρεμβαίνει πιο γρήγορα όταν χρειάζεται. Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, η τεχνική διασύνδεση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο έτος.

Το stalking και η συστηματική παρενόχληση έχουν γίνει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα στη Νότια Κορέα, μετά από μια σειρά εγκλημάτων που συγκλόνισαν τη χώρα. Πολλοί ειδικοί συνδέουν το φαινόμενο με τη γενικότερη έμφυλη βία, σε μια περίοδο όπου αυξάνονται οι καταγγελίες για κρυφές βιντεοσκοπήσεις γυναικών και διαδικτυακές απειλές εναντίον όσων δηλώνουν φεμινίστριες.

Το 2022, η δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας από πρώην συνάδελφό της, ο οποίος την παρενοχλούσε επί χρόνια, προκάλεσε οργή. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές της στην αστυνομία, ο δράστης δεν είχε τεθεί υπό κράτηση ούτε του είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος, επειδή οι αρχές τον θεωρούσαν «χαμηλού κινδύνου».

Η χώρα εισήγαγε το 2021 αυστηρότερο πλαίσιο κατά της καταδίωξης, με ποινές έως τρία χρόνια φυλάκισης και πρόστιμα που φτάνουν τα 30 εκατ. γουόν (περίπου 17,500 ευρώ). Το 2023, η Εθνοσυνέλευση αναθεώρησε ξανά τον νόμο για να διευκολύνει τις διώξεις. Από τότε, οι καταγγελίες έχουν εκτοξευθεί: από 7.600 το 2022 ξεπέρασαν τις 13.000 πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από BBC

