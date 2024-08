Ισλανδία: Σπηλιά από πάγο κατέρρευσε πάνω σε τουρίστες - Ένας νεκρός και 2 αγνοούμενοι

Σπηλιά πάγου κατέρρευσε πάνω σε τουρίστες στην Ισλανδία σκοτώνοντας έναν άνθρωπο την Κυριακή. Δύο ακόμα άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι.

Μια ομάδα 25 ανθρώπων "διαφόρων εθνικοτήτων" πραγματοποιούσε οργανωμένη επίσκεψη, με ξεναγό, στον παγετώνα Breidamerkurjokull όταν η σπηλιά κατέρρευσε εν μέρει.

Τέσσερις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τον πάγο, δύο από τους οποίους ανασύρθηκαν, όμως είχαν τραυματιστεί σοβαρά, είχε ανακοινώσει χθες η αστυνομία.

Ο ένας από αυτούς κηρύχθηκε στη συνέχεια νεκρός στον τόπο του δυστυχήματος και ο άλλος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο σε «σταθερή κατάσταση», ανέφερε σήμερα η αστυνομία της περιοχής Σούντουρλαντ.

Σύμφωνα με τον τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Visir, οι περισσότεροι από τους τουρίστες ήταν έξω από τη σπηλιά όταν κατέρρευσε.

Οι υπηρεσίες διάσωσης ξεκίνησαν έρευνα μετά το δυστύχημα προκειμένου να εντοπίσουν τους δύο αγνοουμένους χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Οι επιχειρήσεις αυτές διακόπηκαν όταν έπεσε η νύχτα και αναμένεται να επαναληφθούν σήμερα.

«Ένας μεγάλος αριθμός διασωστών και εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις» που διεξάγονται «σε δύσκολες συνθήκες», διευκρίνισε η αστυνομία.

Ο παγετώνας όπου συνέβη το δυστύχημα είναι κοντά στην παγετωνική λίμνη Jökulsarlon, ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της Ισλανδίας.

