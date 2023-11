Ισλανδία: Μαρτυρίες κατοίκων που ζουν υπό τον φόβο της έκρηξης του ηφαιστείου

Κάτοικοι του Γκρίνταβικ, μια μικρή πόλη της Ισλανδίας, που απειλείται από την έκρηξη του ηφαιστείου Fagradalsfjall φοβούνται για το μέλλον τους.

Την περασμένη Παρασκευή, χιλιάδες κάτοικοι του Γκρίνταβικ έλαβαν εντολή να φύγουν λόγω του κινδύνου για έκρηξη του ηφαιστείου, καθώς η πόλη επλήγη από εκατοντάδες σεισμούς. Μάλιστα, πολλοί από τους κατοίκους που βρίσκονταν εκτός της μικρής αυτής πόλης δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν για να μαζέψουν τα πράγματά τους, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή στην Ισλανδία έχει χαρακτηριστεί ως «επικίνδυνη ζώνη».

Η 46χρονη Άντρια Εϊβερσντοτίρ, κάτοικος του Γκρίνταβικ, δήλωσε πως «όλα φαίνονται εξωπραγματικά. Νιώθω σαν να παίζω σε ταινία τρόμου. Απλώς, περιμένω να ξυπνήσω από αυτόν τον εφιάλτη». Η ίδια ετοιμαζόταν να πάει στο Ρέικιαβικ για να γιορτάσει τα 16α γενέθλια του γιου της, όταν το σπίτι τους άρχισε να τραντάζεται από τους σεισμούς.

«Μερικοί από τους σεισμούς ήταν σαν να περνά πάνω από το σπίτι ένα μεγάλο φορτηγό, ενώ κάποιοι άλλοι ήταν σαν να είχε συγκρουστεί το φορτηγό με το σπίτι. Τα πάντα έτρεμαν. Τα πατώματα ανεβοκατέβαιναν». Η ίδια και η οικογένειά της είχαν αφήσει πίσω στο σπίτι τις γάτες τους. Η Άντρια Εϊβερσντοτίρ ζήτησε να επιστρέψει για τα πάρει τα ζώα συντροφιάς καθώς και μερικά αντικείμενα, κάτι που της επιτράπηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν κλείσει τις εισόδους στη μικρή πόλη.

Η ίδια περιέγραψε δακρυσμένη πως «είχαμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Ήμουν σε κατάσταση πανικού. Απλώς άρπαξα όσα μπορούσα, κυρίως ρούχα». Συμπλήρωσε πως τα παιδιά της ακόμα προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ και γι’ αυτόν τον λόγο δεν έχουν επιστρέψει στο σχολείο τους. Αναφορικά με το σπίτι της, είπε πως έχει υποστεί μερικές ζημιές, λόγω των σεισμών που πλήττουν την περιοχή. «Όλοι είχαν βγει έξω από τα σπίτια τους. Η περιοχή είναι πραγματικά ασταθής», πρόσθεσε. «Οι κάτοικοι της περιοχής είναι εξοικειωμένοι με τους σεισμούς, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να ζεις πάνω σε μία ρωγμή ενεργού ηφαιστείου. Μου αρέσει να ζω στο Γκρίνταβικ. Είναι μια πολύ ωραία πόλη, οργανωμένη και ήσυχη, αλλά τώρα φοβάμαι. Θέλουμε να επιστρέψουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε».

Ένας άλλος κάτοικος του Γκρίνταβικ, ο 38χρονος Σίγκερ Έβαρσον, επίσης δεν ξέρει αν θα καταφέρει να επιστρέψει στο σπίτι της οικογένειάς του. Ο ίδιος είναι δάσκαλος και είχε σχεδιάσει να συναντήσει τον αδελφό και την κουνιάδα του. «Έχω ζήσει πολλούς σεισμούς, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν έχω νιώσει ποτέ πριν. Η εστία ήταν 2 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μας. Τα πράγματα έπεφταν κάτω από τα ράφια». Ο ίδιος μαζί με τη γυναίκα του και τη 10χρονη κόρη του άρπαξαν τις δύο γάτες τους και έφυγαν. Ο 38χρονος δήλωσε πως είναι τυχερός, διότι συγγενείς θα φιλοξενήσουν την οικογένειά του. Και στον Σίγκερ Έβαρσον επετράπη να επιστρέψει, ώστε να πάρει απ’ το σπίτι μερικά αντικείμενα.

🌋 Now a volcanic eruption in Iceland is becoming imminent as magma rises closer to the surface. Interview with Prof. Thorvaldur Thordarson. #grindavík #grindavik #iceland #island #volcano #vulkan pic.twitter.com/abkG49ZQoP

«Ήταν σαν να παίζω σε θρίλερ. Η πόλη ήταν έρημη. Παντού υπήρχαν ρωγμές. Ήταν τόσο περίεργο να μπω στο σπίτι, το οποίο έδειχνε να μην έχει υποστεί ζημιές, αλλά τα σπίτια στον από πάνω δρόμο έδειχναν ερειπωμένα».

Iceland: The ongoing waves of earthquakes, lava flow and possibly an upcoming volcanic eruption right at the center of town Grindavík is getting scarier by the second. Homes have already been destroyed and large cracks have formed across the town emitting volcanic gas. pic.twitter.com/2TmmYlphMF