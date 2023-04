Ισημερινός: Νεκροί και τραυματίες σε επίθεση ενόπλων - Ανάμεσά τους 5χρονο κορίτσι

Σε ένοπλη επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ του Ισημερινού σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν η εισαγγελία και η αστυνομία.

Επίσης, κατά τις συγκρούσεις στην οικονομική πρωτεύουσα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα 5χρονο κορίτσι, πρόσθεσε η αστυνομία

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν ένα τουφέκι και όπλα διαμετρήματος 9 χιλιοστών, τόνισε η εισαγγελία με ανάρτηση στο Twitter.

«Πιστεύουμε ότι η επίθεση σχετίζεται με συγκρούσεις μεταξύ ομάδων οργανωμένου εγκλήματος για τον έλεγχο περιοχών», δήλωσε ο διοικητής της εθνικής αστυνομίας, Γουίλιαμ Βιγιαροέλ σε συνέντευξη Τύπου.

«Αυτή τη στιγμή, μονάδες έρευνας και υπηρεσιών πληροφοριών πραγματοποιούν επιχειρησιακές ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών», ανέφερε νωρίτερα σήμερα η εθνική αστυνομία. Δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής συλλήψεις.

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κήρυξε στις αρχές Απριλίου κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Γουαγιακίλ και τις γύρω περιοχές σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αυξανόμενη βία σε αυτή την πόλη-λιμάνι του Ειρηνικού. Το μέτρο περιλαμβάνει απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 έως τις 5 τα ξημερώματα.

