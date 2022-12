Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια- Χιλιάδες χωρίς ρεύμα

Ισχυρός σεισμός 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Eureka της Βόρειας Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Χιλιάδες είναι χωρίς ρεύμα σύμφωνα με το CNN.

Ο σεισμός, που καταγράφηκε στις 2:34 π.μ. (τοπική ώρα) είχε επίκεντρο τον Ειρηνικό, περίπου 7,5 μίλια από την παράκτια πόλη Ferndale της κομητείας Humboldt.

Τα περισσότερα σπίτια και επιχειρήσεις στην κομητεία Humboldt είναι χωρίς ρεύμα ενώ αναφέρθηκαν περίπου 60.000 διακοπές, από τους 99.000 καταναλωτές στην κομητεία, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας PowerOutage.us.

Ακολούθησαν περισσότεροι από 12 μικρότεροι σεισμοί, της τάξης των 4,6 Ρίχτερ περίπου, ενώ προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

A M6.4 earthquake has occurred south of Eureka, CA in northern CA (Humboldt Co.). Additional shaking from aftershocks is expected in the region. We are continuing to monitor this event, so check back for additional information. #Humboldt #earthquake pic.twitter.com/DpaIlz3RGV