Ισχυρή έκρηξη σε στρατιωτική βάση στο Ιράκ που στεγάζει παραστρατιωτικούς των Hashed al-Shaabi και Καταΐμπ Χεζμπολάχ

Έκρηξη σημειώθηκε σε ιρακινή στρατιωτική βάση που στεγάζει φιλοϊρανούς παραστρατιωτικούς, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Η έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής έγινε στη βάση Calso, όπου σταθμεύει η πρώην φιλοϊρανική παραστρατιωτική οργάνωση Hashed al-Shaabi - τώρα ενσωματωμένη στον τακτικό στρατό -, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του υπουργείου Εσωτερικών και ένας στρατιωτικός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος του υπουργείου είπε ότι η επίθεση σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε άλλους οκτώ, ενώ η στρατιωτική πηγή είπε ότι τρεις ιρακινοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είπε ότι δύο αξιωματούχοι επέρριψαν την ευθύνη για την έκρηξη σε αεροπορική επιδρομή, αλλά δεν μπόρεσε να πει ποιος ήταν υπεύθυνος.

Σε δήλωσή της, η ίδια η οργάνωση ου, ο Hashed al-Shaabi είπε ότι η επίθεση προκάλεσε «υλικές απώλειες» και θύματα, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των τραυματιών. Η οργάνωση είπε ότι μια «έκρηξη» έπληξε τις εγκαταστάσεις της. «Η έκρηξη έπληξε εξοπλισμό, όπλα και οχήματα», είπε η πηγή του υπουργείου. Οι πηγές ασφαλείας δεν διευκρίνισαν ποιος ήταν υπεύθυνος για την επίθεση ή αν επρόκειτο για επίθεση με drone. Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αμερικανικός στρατός είπε ότι οι δυνάμεις του δεν ήταν πίσω από την αναφερόμενη επίθεση. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ σήμερα», ανάρτησε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) στο Twitter/X, προσθέτοντας ότι οι αναφορές ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα «δεν είναι αλήθεια».

We are aware of reports claiming that the United States conducted airstrikes in Iraq today. Those reports are not true. The United States has not conducted air strikes in Iraq today.