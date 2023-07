Ισχυρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια- Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σαρωτικής καταιγίδας που έπληξε χθες τα Βαλκάνια ενώ δεν ήταν λίγοι και οι τραυματισμοί.

Αναλυτικότερα, ισχυρή καταιγίδα έπληξε τα Βαλκάνια με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση την Τετάρτη, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον πέντε ανθρώπους νεκρούς στην Κροατία, τη Βοσνία και τη Σλοβενία και τραυματίζοντας δεκάδες, όπως ανακοίνωσαν η αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η καταιγίδα ήταν η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες που σαρώνει την περιοχή μετά από μια σειρά εξαιρετικά θερμών και ξηρών ημερών.

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ, αφού χτυπήθηκαν από πτώση δέντρων, ανακοίνωσε η κροατική αστυνομία. Ένας 50χρονος άνδρας χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν έξω στο δρόμο και ένας 48χρονος άνδρας βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, ανέφερε ανακοίνωση της αστυνομίας. Νωρίτερα, η γιατρός των επειγόντων περιστατικώνδήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Hina ότι τα δύο θύματα είχαν πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στην ανατολική Κροατία ανέφερε ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του στην πόλη Τσέρνικ.

Aλλού στο Ζάγκρεμπ, ένας 36χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν κατέρρευσε ένας γερανός οικοδομής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η έντονη καταιγίδα προκάλεσε γρήγορα πλημμύρες ενώ ισχυρότατοι ήταν και οι άνεμοι σε όλο το Ζάγκρεμπ από τις 4 περίπου το απόγευμα. Η σφοδρή κακοκαιρία σταμάτησε τις συγκοινωνίες της πόλης, προκάλεσε διακοπές ρεύματος και άφησε τους δρόμους αποκλεισμένους από πεσμένα δέντρα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ζάγκρεμπ ζήτησαν από τους πολίτες να κάνουν υπομονή, καθώς εκατοντάδες ήταν οι κλήσεις για βοήθεια και μάλιστα ταυτόχρονα.

Παρόμοια κατάσταση αναφέρθηκε και στη γειτονική Σλοβενία, όπου ο ισχυρός άνεμος έριξε δέντρα και αποκόλλησε στέγες. Προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες χώρες όπως η Σερβία.

Με πληροφορίες από Euronews