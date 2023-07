«Ασφυκτιά» η Ευρώπη από τον καύσωνα- Θερμοκρασίες ρεκόρ σε ΗΠΑ και Καναδά

Μπορεί ο καύσωνας «Κλέων» να έχει σήμερα μειωμένη ένταση στη χώρα αλλά σε Ευρώπη και ΗΠΑ η ακραία ζέστη καταγράφει θερμοκρασίες ρεκόρ.

Ο καύσωνας συνεχίζει να επηρεάζει αρκετές άλλες χώρες της Μεσογείου με τον υδράργυρο να κορυφώνεται. Συγκεκριμένα, στην Ιταλία, ο καύσωνας με την ονομασία «Χάρος» παίρνει τη θέση του «Κέρβερου» με ακραίες θερμοκρασίες που θα φθάσουν ακόμη και τους 48 βαθμούς Κελσίου σε Σαρδηνία και Σικελία. Παράλληλα, σε κόκκινο συναγερμό 16 πόλεις, ανάμεσά τους η Ρώμη και το Παλέρμο.

15 Italian cities warned about dangers of heathttps://t.co/ifwoy3chUU — Usa Jaun News (@UsaJaun) July 15, 2023

Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και στο βόρειο ημισφαίριο. Ο καύσωνας επηρεάζει πολλές χώρες με θερμοκρασίες πρωτόγνωρες για τα κλιματικά δεδομένα τους. Παράλληλα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται από την Ασία και τη νότια Ευρώπη έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στα ύψη είναι ο υδράργυρος σε όλο τον αμερικανικό νότο. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επιδείνωση του φαινομένου τις επόμενες ημέρες.

Tens of millions of people were battling dangerously high temperatures around the world on Sunday as record heat forecasts hung over parts of the U.S, Europe and Asia, in the latest example of the threat from global warming. — CGTN Africa (@cgtnafrica) July 16, 2023

Εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα στις ΗΠΑ

Το δυτικό τμήμα των ΗΠΑ και μεγάλο μέρος του αμερικανικού νότου πλήττονται αυτό το σαββατοκύριακο από ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο» κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 47 βαθμούς Κελσίου σε μερικές πόλεις.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) των ΗΠΑ σε δελτίο που εξέδωσε χθες το πρωί τόνισε πως «ένα αποπνικτικό και εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τη Δύση αυτό το σαββατοκύριακο, όπως και ορισμένα μέρη στον Νότο». Συμπλήρωσε πως «πολλά ρεκόρ θερμοκρασιών είναι πιθανά και προβλήματα ποιότητας του αέρα θα αντιμετωπιστούν σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ». Ξεκαθάρισε παράλληλα, πως δεν αναμένεται σύντομα μια ανάπαυλα για τους πάνω από 90 εκατομμύρια Αμερικανούς που τελούν υπό συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ο “θόλος ζέστης” αναμένεται να «παραμείνει πάνω από αυτές τις περιοχές τις προσεχείς ημέρες».

«Βαθύς κόκκινος συναγερμός» λόγω του καύσωνα στην Αριζόνα

Χθες το βράδυ ο υδράργυρος έφτανε τους 47 βαθμούς Κελσίου στο Φοίνιξ της Αριζόνα στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, το οποίο κατέγραφε για 16η συναπτή μέρα μέγιστη θερμοκρασία άνω των 43 βαθμών Κελσίου. Επίσης, ένα τμήμα της πολιτείας βρίσκεται σε «βαθύ-κόκκινο συναγερμό» για ένα επίπεδο σπάνιο και/ή μακράς διάρκειας ακραίας ζέστης, κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει το πιο υψηλό επίπεδο συναγερμού της NWS. Την ίδια ώρα, στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της Καλιφόρνιας η θερμοκρασία κυμαινόταν μεταξύ 41 και 45 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με την NWS, ενώ στην διαβόητη Κοιλάδα του Θανάτου, ο υδράργυρος έφτασε έως και 51 βαθμούς Κελσίου, ενώ για σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 54.

Ασυνήθιστο κύμα καύσωνα στην Καλιφόρνια

Στο νότιο τμήμα στην Καλιφόρνια οι πυροσβέστες αγωνίζονται από την Παρασκευή για την κατάσβεση πολλών πολύ βίαιων πυρκαγιών που έχουν κάψει πάνω από 12.000 στρέμματα και έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση του πληθυσμού.

Για τον κλιματολόγο Ντάνιελ Σουέιν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, ο υδράργυρος στην Κοιλάδα του Θανάτου μπορεί να φτάσει, ακόμη και να ξεπεράσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ με αξιόπιστο τρόπο στη Γη, δηλαδή τους 54,4 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί εκεί το 2020 και το 2021, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς.

SW USA Heat wave:



Heat is increasing with 125F today in the Death Valley and 120F+ in some towns like Needles,Havasu City and Bullhead City.



One important all time record was set:

Kingman,Arizona 114F is a new all time high



Others missed their records by 1F/2F

Hotter tomorrow pic.twitter.com/QD4XvuZYMh — Gaurav kochar (@gaurav_kochar) July 16, 2023

«Αυτό το κύμα καύσωνα δεν είναι τυπικό της ζέστης της ερήμου εξαιτίας της μακράς του διάρκειας, των ακραίων θερμοκρασιών του την ημέρα και των ζεστών νυκτών του», αναφέρει το παράρτημα στο Λας Βέγκας της NWS σε ανάρτησή του στο Twitter, προσθέτοντας πως «όλος ο κόσμος πρέπει να πάρει αυτό το κύμα ζέστης στα σοβαρά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ζουν στην έρημο».

"Its the desert, of course its hot"- This is a DANGEROUS mindset! This heatwave is NOT typical desert heat due to its long duration, extreme daytime temperatures, & warm nights. Everyone needs to take this heat seriously, including those who live in the desert #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/WN4eVUzXYA — NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 14, 2023

Στο Τέξας, ο πάροχος ενέργειας Reliant Energy ζήτησε από τους κατοίκους του Χιούστον να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για να μετριαστούν οι πιέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Άλλες περιοχές των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν από την πλευρά τους κίνδυνο ισχυρών βροχοπτώσεων. «Ισχυρές έως σφοδρές καταιγίδες, ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες είναι πιθανές σε πολλά μέρη, ιδιαίτερα και δυστυχώς στη Νέα Αγγλία, που έχει ήδη κορεστεί» από πρόσφατες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το NWS. Η περιοχή αυτή των βορειοανατολικών ΗΠΑ και ιδιαίτερα η πολιτεία Βερμόντ, επλήγη αυτήν την εβδομάδα από "ιστορικές και καταστροφικές" πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Καύσωνας, πυρκαγιές και απελπισμένοι πολίτες στον Καναδά

Στον Καναδά, κυρίως στο δυτικό μέρος της χώρας, μαίνονται οι πυρκαγιές, οι οποίες ξεκίνησαν στην πλειονότητά τους από καταιγίδες. Πάνω από εκατό εκατομμύρια στρέμματα έχουν ήδη καεί σε όλη τη χώρα, δηλαδή πάνω από 11 φορές ο ετήσιος μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας. Το απόλυτο ετήσιο ρεκόρ που ήταν τα 73 εκατομμύρια στρέμματα το 1989, έχει ήδη ξεπεραστεί κατά πολύ.

The forest fires in Canada have burned an area the size of Iceland - Dagsavisenhttps://t.co/tz5Yb9JDOv — Jaun News (@JaunNews) July 15, 2023

«Φέτος αντιμετωπίζουμε αριθμούς που είναι χειρότεροι από τα πιο απαισιόδοξα σενάριά μας», δήλωσε στο AFP ο Γιαν Μπουλανζέ, ερευνητής στο καναδικό υπουργείο Φυσικών Πόρων. Συμπλήρωσε πως «αυτό που είναι εντελώς τρελό, είναι ότι δεν υπήρξε καμία ανάπαυλα από την αρχή του Μαΐου».

10 million hectares of forest burned in Canada



This is evidenced by the data of the center of forest fires of the country. The smoke from the fires is already spreading beyond Canada, polluting the air in various regions of the United States. pic.twitter.com/dGLHe1OsoL — Юрий (@Youri47021927) July 16, 2023

Συνολικά η χώρα έχει καταμετρήσει 4.088 πυρκαγιές από τον Ιανουάριο και πάνω από 150.000 άνθρωποι έχει χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Ο αντίκτυπος είναι επίσης αισθητός στον νότιο γείτονα του Καναδά, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές είχε ως αποτέλεσμα βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Μοντάνα και η Βόρεια Ντακότα, να καταγράφουν «επιβλαβή» επίπεδα ποιότητας του αέρα.

Οι εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αυξάνουν την ισχύ, τη διάρκεια και τον ρυθμό επανάληψης των κυμάτων καύσωνα, σύμφωνα με ειδικούς. Η αμερικανική υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος δηλώνει κυρίως ότι «κύματα καύσωνα εμφανίζονται πιο συχνά από πριν στις μεγάλες πόλεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες». Τέλος, η υπηρεσία υπογραμμίζει πως «η συχνότητά τους αυξάνεται συνεχώς, από κατά μέσο όρο δύο καύσωνες ετησίως κατά τη διάρκεια των ετών του 1960 σε έξι κατά τη διάρκεια των ετών του 2010 και του 2020».

