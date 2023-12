Ιράν: Την πάντρεψαν στα 15 της- Τώρα, την εκτέλεσαν για τη δολοφονία του κακοποιητή συζύγου της

Η Ιρανή Σαμίρα Σαμπζιάν εκτελέστηκε διά απαγχονισμού τα ξημερώματα, για τη δολοφονία του συζύγου της. Την ανάγκασαν να τον παντρευτεί στα 15 χρόνια της και υπέστη ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights, που έχει έδρα στη Νορβηγία, η Σαμίρα Σαμπτζιάν εκτελέστηκε τα ξημερώματα στη φυλακή Γκεζέλ Χεσάρ, κοντά στην ιρανική πρωτεύουσα. Αναγκάστηκε να παντρευτεί τον σύζυγό της σε ηλικία 15 ετών και υπέστη ενδοοικογενειακή βία. Όταν συνελήφθη για τη δολοφονία του, πριν από δέκα χρόνια, ήταν 19 χρονών.

Όσο βρισκόταν στη φυλακή είδε τα παιδιά της μόνο μία φορά, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που οργανώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πριν από την εκτέλεσή της. «Η Σαμίρα ήταν επί χρόνια θύμα ενός απαρτχάιντ του φύλου, του γάμου παιδιών και της ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα έγινε θύμα της διεφθαρμένης και ανίκανης μηχανής θανάτου του καθεστώτος», τόνισε ο Μαχμούντ- Αμιρί Μογαντάμ, διευθυντής της IHR. Σύμφωνα με την οργάνωση, 18 γυναίκες έχουν εκτελεστεί φέτος στο Ιράν.

#SamiraSabzian was a child bride and has spent 10 years on death row without seeing her young child and newborn baby. Yesterday, she saw them for the first time to say her final goodbye. She's scheduled to be executed tomorrow.



