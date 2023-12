Είναι 18 μήνες αιχμάλωτος στο Ιράν- Πλέον κινδυνεύει με θανατική ποινή για κατασκοπεία

Ο Γιόχαν Φλόντερους, ένας Σουηδός που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και για διαφθορά.

Οι κατηγορίες αυτές της κατασκοπείας, επιφέρουν τη θανατική ποινή, όπως μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Συνελήφθη τον Απρίλιο του 2022, ενώ βρίσκονταν για διακοπές στο Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας δήλωσε χθες ότι η δίκη του έχει αρχίσει.

Ο πατέρας του 33χρονου που κρατείται αιχμάλωτος στο Ιράν τους τελευταίους 18 μήνες αποκάλυψε την «κόλαση» που βιώνει ο γιος του, καθώς η οικογένειά του και οι συνάδελφοί του εντείνουν τον αγώνα τους για την απελευθέρωσή του.

Είναι φυλακισμένος για 600 ημέρες στη φυλακή Evin της Τεχεράνης (σ.σ. πλέον 602 ημέρες), χωρίς προξενικές επισκέψεις ή δικαίωμα τηλεφώνου, ενώ έχει κάνει απεργία πείνας τουλάχιστον πέντε φορές, σύμφωνα με τον πατέρα του.

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Ματς Φλόντερσον είπε ότι ο γιος του μοιράζεται ένα κελί χωρίς κρεβάτι με έναν άλλον κρατούμενο και κοιμάται κάτω από αντίξοες συνθήκες. Απευθύνοντας έκκληση για την απελευθέρωσή του, ξεσπά σε δάκρυα καθώς μιλούσε για τις ελπίδες της συζύγου του ότι ο γιος τους θα είναι σπίτι για τα Χριστούγεννα.

«Είναι καταστροφικό για εκείνη. Υπάρχουν στιγμές που είναι πολύ δύσκολες και για τους δυο μας. Έχουμε κλάψει και οι δύο πολύ, εκείνη πολύ περισσότερο από εμένα. Αλλά έχω επίσης κλάψει περισσότερο από ό,τι έχω κλάψει από τότε που ήμουν ίσως δύο ή τριών ετών», είπε.

«Είμαστε ανήσυχοι και το λέμε αυτό ξανά και ξανά. Έχει κρατηθεί αυθαίρετα. Δεν έχει κάνει τίποτα κακό και θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος και να του επιτραπεί να φύγει από τη χώρα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Γιόχαν, απόφοιτος της Οξφόρδης, του SOAS και του Πανεπιστημίου της Ουψάλα, εργαζόταν στο γραφείο Αφγανιστάν της υπηρεσίας εξωτερικών υπηρεσιών της ΕΕ πριν από τη σύλληψή του στις 17 Απριλίου 2022, η οποία φαίνεται να ήταν μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής για να εξαναγκάσει την απελευθέρωση Ιρανών κρατουμένων στη Δύση ή να αποσπάσει άλλες οικονομικές παραχωρήσεις.

Η ταυτότητά του αποκαλύφθηκε μόλις πριν από τρεις μήνες, αφού η οικογένειά του παραδέχθηκε ότι η «σιωπηλή διπλωματία» τους δεν είχε αποτέλεσμα. Η ΕΕ, η οποία συνεργαζόταν στενά με το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών και την οικογένεια Φλόντερους από την κράτησή του, άλλαξε στρατηγική με σκοπό την απελευθέρωσή του.

