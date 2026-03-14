ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία για επιθέσεις στον Λίβανο: «Φοβόμαστε ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να κινηθεί προς μια νέα γενοκτονία»

Η δήλωση Φιντάν για τις επιθέσεις στον Λίβανο

The LiFO team
ΤΟΥΡΚΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου
0

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, τοποθετήθηκε για τις επιθέσεις στον Λίβανο, κάνοντας μια αναφορά στις επιδιώξεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, εξέφρασε φόβους, ότι με τους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ενδέχεται να διαπράξει «μια νέα γενοκτονία» με το πρόσχημα του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ.

«Ειλικρινά φοβόμαστε ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να κινηθεί προς μια νέα γενοκτονία με το πρόσχημα της καταπολέμησης της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να «λάβει άμεσα μέτρα».

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σχολίασε το γεγονός, ότι το Ιράν αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία, τονίζοντας, ότι η Άγκυρα συζητά τις αντιφάσεις μεταξύ των ισχυρισμών της Τεχεράνης και των διαθέσιμων τεχνικών δεδομένων σχετικά με τις εκτοξεύσεις.

Haaretz: Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες

Νωρίτερα, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, ανέφερε, ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, λέγεται ότι συμμετάσχει στις συνομιλίες που ενδέχεται να διεξαχθούν στο Παρίσι ή στην Κύπρο, με τον έμπιστο του Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, να ηγείται της ισραηλινής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με τις πληγές που επικαλείται η Haaretz.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων αναμένεται να τεθεί ο τερματισμός των συγκρούσεων στον Λίβανο και στον αφοπλισμό της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

 
 
Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

