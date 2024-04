«Το Ιράν θα επωμιστεί τις συνέπειες» δηλώνει το Ισραήλ

Επικαλούμενο τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, το Ιράν -13 ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στο προξενείο του στη Συρία- εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ με εκατοντάδες drones και πυραύλους κρουζ τόσο από το έδαφος του, αλλά και μέσω της Υεμένης, της Συρίας, του Ιράκ και του Λιβάνου.

Οι περισσότεροι πύραυλοι -συγκεκριμένα το 99%- αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα, Κυριακή 14 Απριλίου, για την ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ, κατόπιν αιτήματος του Ισραηλινού πρεσβευτή στον ΟΗΕ.

«Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια άμεση επίθεση από το Ιράν. Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είναι ισχυρές. Έχουμε καθορίσει μια σαφή αρχή: Όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε κι εμείς. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιασδήποτε απειλής και θα το κάνουμε με ευθύτητα και αποφασιστικότητα» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το βράδυ του Σαββάτου, κατά την έναρξη της επίθεσης.

