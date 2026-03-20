Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μήνες και να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική καταστροφή

Η ιρανική κυβέρνηση, μιλώντας στο Sky News, δήλωσε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να περιμένει ότι θα δείξει «αυτοσυγκράτηση», προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση και προοπτική σοβαρών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και ενεργειακές αγορές

The LiFO team
Σε μόλις 24 ώρες, το Ιράν χτύπησε ενεργειακούς στόχους στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Ισραήλ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αναταράξεις στις αγορές ενέργειας.

Η κυβέρνηση του Ιράν προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να περιμένει κανείς αυτοσυγκράτηση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει την αποστολή στρατευμάτων για να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, αναλυτές προειδοποιούν ότι όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, είναι μόνο η αρχή και αν οι επιθέσεις συνεχιστούν εβδομάδες ή μήνες, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι δραματικές.

Μία μόνο επίθεση στο εργοστάσιο φυσικού αερίου Ρας Λαφάν στο Κατάρ, χρησιμοποιώντας λίγους πυραύλους, προκάλεσε εκτιμώμενες ζημιές 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα χρειαστούν χρόνια για την αποκατάστασή τους.

Η διαθεσιμότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου μειώνεται ακόμα περισσότερο, με τις τιμές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές να έχουν ήδη αυξηθεί κατά 30%.

Η ιρανική απάντηση και η πολιτική ένταση

Ο Ιρανός διπλωμάτης Εσμαΐλ Μπαγκάι, μιλώντας στο Sky News, δήλωσε ότι δεν μπορεί να ζητηθεί αυτοσυγκράτηση από μια χώρα που υφίσταται στρατιωτική επίθεση.

Οι πρόσφατες επιθέσεις ήταν απάντηση στις ισραηλινές επιδρομές στο αέριο πεδίο South Pars, και το Ιράν τονίζει ότι δεν θα υπάρξει «κλασική» διπλωματική ανταπόκριση όταν θεωρείται ότι απειλούνται οι ηγέτες και η ελίτ του.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει την αποστολή στρατευμάτων για να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολεμικής κλιμάκωσης για εβδομάδες ή μήνες.

Οι επιθέσεις στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το ήλιο, τα πλαστικά και τα λιπάσματα έχουν ήδη εκτοξεύσει τις τιμές, ενώ οι αγορές φοβούνται περαιτέρω επιπτώσεις. Ειδικοί προειδοποιούν ότι αν ξετυλιχθεί το σενάριο «οικονομικής καταστροφής», ολόκληρος ο πλανήτης θα νιώσει τις συνέπειες των ενεργειακών κρίσεων και της αύξησης των τιμών.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η κατάσταση είναι σαν «μάχη σε αποθήκη γεμάτη κρύσταλλα» και κάθε λάθος βήμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / «Ημέρα της Κρίσης»: Το καταστροφικό σενάριο μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης αυτή την εβδομάδα, απειλούν με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία
THE LIFO TEAM
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΛΑΙΣΤΗ 19ΧΡΟΝΟΥ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ιράν: Ποιος ήταν ο 19χρονος παλαιστής που εκτέλεσαν «μετά από βασανιστήρια για να ομολογήσει»

Το Ιράν εκτέλεσε τον νεαρό παλαιστή Σαλέχ Μοχαμάντι και δύο ακόμη άτομα - Πρόκειται για τους πρώτους απαγχονισμούς που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τις διαδηλώσεις
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΕΧΕΡΑΝΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ

Διεθνή / Ιράν: «Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο» - Οι κάτοικοι περιγράφουν τη ζωή υπό τους βομβαρδισμούς

Εκατομμύρια κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους, προσπαθώντας να προστατεύσουν τις οικογένειες, τις δουλειές και τις συνήθειές τους, ενώ άλλοι έχουν αναγκαστεί να αναζητήσουν καταφύγιο σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας
THE LIFO TEAM
 
 