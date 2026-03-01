ΔΙΕΘΝΗ

Έφηβοι δηλώνουν ότι “είναι” ζώα: Η viral τάση των «therians» στην Αργεντινή

Η τάση των «therians», εφήβων που δηλώνουν ότι ταυτίζονται με ζώα, εξαπλώνεται στην Αργεντινή μέσω TikTok και δημόσιων συναντήσεων, προκαλώντας αντιδράσεις και παρεμβάσεις ειδικών.

Έφηβοι δηλώνουν ότι "είναι" ζώα — Η viral τάση των «therians» στην Αργεντινή
Έφηβος πηδά πάνω από άλλους «therians» κατά τη διάρκεια συνάντησης σε πλατεία του Μπουένος Άιρες, 22 Φεβρουαρίου 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)
Στο Μπουένος Άιρες, έφηβοι με μάσκες σκύλων και αλεπούδων τρέχουν στα τέσσερα σε δημόσιες πλατείες και συγκεντρώνουν χιλιάδες θεατές στο TikTok. Το hashtag #therian μετρά πάνω από 2 εκατομμύρια αναρτήσεις και η Αργεντινή καταγράφει τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση στη Λατινική Αμερική γύρω από την τάση.

Οι «therians», όπως αυτοαποκαλούνται, δηλώνουν ότι ταυτίζονται —νοητικά, πνευματικά ή ψυχολογικά— με  ζώα. Για κάποιους πρόκειται για βαθύτερη εσωτερική ταύτιση· για άλλους, για παιχνίδι, performance και αίσθηση κοινότητας.

Σε πρόσφατη συνάντηση σε πλατεία της πρωτεύουσας, έφηβοι σκαρφάλωναν σε δέντρα ή κινούνταν στα τέσσερα, ενώ περαστικοί παρακολουθούσαν με απορία. Το φαινόμενο έχει γνωρίσει ραγδαία άνοδο τους τελευταίους μήνες στα κοινωνικά δίκτυα, προσελκύοντας την προσοχή μέσων ενημέρωσης και influencers.

Η 15χρονη Aguara, που λέει ότι ταυτίζεται με βελγικό ποιμενικό και αριθμεί περισσότερους από 125.000 ακολούθους στο TikTok, οργανώνει συναντήσεις στο κέντρο της πόλης. «Ξυπνάω και ζω σαν κανονικός άνθρωπος», δηλώνει. «Απλώς υπάρχουν στιγμές που μου αρέσει να είμαι σκύλος».

Έφηβοι δηλώνουν ότι "είναι" ζώα — Η viral τάση των «therians» στην Αργεντινή
Νεαρή με μάσκα σκύλου σε συγκέντρωση «therians» στην αργεντίνικη πρωτεύουσα. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Άλλοι συμμετέχοντες, όπως η 16χρονη Aru, διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται απαραίτητα για σταθερή ταύτιση, αλλά για μορφή έκφρασης. «Δεν είναι πάντα θέμα ταυτότητας», λέει, περιγράφοντας τη συμμετοχή της ως διασκεδαστική εμπειρία.

Έφηβοι δηλώνουν ότι "είναι" ζώα — Η viral τάση των «therians» στην Αργεντινή
Έφηβοι περπατούν σε πάρκο κατά τη διάρκεια συνάντησης «therians» στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, 22 Φεβρουαρίου 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει αντιδράσεις — από χλευασμό μέχρι ανησυχία. Η ψυχολόγος Débora Pedace, διευθύντρια θεραπευτικού κέντρου στο Μπουένος Άιρες, επισημαίνει ότι πρόκειται για «συμβολική ταύτιση με ζώο», η οποία γίνεται προβληματική μόνο όταν μετατρέπεται σε παγιωμένη πεποίθηση που επηρεάζει επικίνδυνα τη συμπεριφορά.

Πέρα από την επιφανειακή αμηχανία, η τάση φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι δοκιμάζουν ρόλους σε μια εποχή υπερέκθεσης. Τα social media λειτουργούν ως χώρος πειραματισμού αλλά και ως μηχανισμός αναγνώρισης, προσφέροντας κοινότητα πριν προσφέρουν κατανόηση.

Σε μια περίοδο ζωής όπου η ταυτότητα βρίσκεται σε διαμόρφωση, η συμβολική μετατόπιση προς το «ζώο» μπορεί να λειτουργεί ως ασφαλής απόσταση από τον κοινωνικό ρόλο. Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία, αλλά τι αποκαλύπτει για μια γενιά που αναζητά τρόπους να υπάρξει δημόσια.

 

Πηγή: Associated Press

