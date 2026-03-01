Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε το Claude στην επίθεση κατά του Ιράν, παρά την απαγόρευση Τραμπ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις φέρεται να χρησιμοποίησαν το Claude, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας Anthropic, για να καθοδηγήσουν την επίθεσή τους κατά του Ιράν, παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει κάθε συνεργασία με την εταιρεία.

Η χρήση του Claude κατά τη διάρκεια της μεγάλης κοινής επιδρομής ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν, που ξεκίνησε το Σάββατο, αναφέρθηκε από τους Wall Street Journal και Axios.

Το γεγονός υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της προσπάθειας του αμερικανικού στρατού να αποσύρει ισχυρά εργαλεία AI από τις επιχειρήσεις του, όταν η τεχνολογία έχει ήδη ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στις διαδικασίες.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το στρατιωτικό επιτελείο των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το Claude για ανάλυση πληροφοριών, αλλά και για την επιλογή στόχων και την προσομοίωση επιχειρήσεων στο πεδίο μάχης.

Την Παρασκευή, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η επίθεση στο Ιράν, ο Τραμπ διέταξε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του Claude. Κατηγόρησε την Anthropic στην πλατφόρμα Truth Social ως «μια ριζοσπαστική αριστερή εταιρεία AI που διοικείται από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για το τι συμβαίνει πραγματικά στον κόσμο».

Η αρχή της ρήξης

Η έντονη αντιπαράθεση προκλήθηκε από τη χρήση του Claude από τον αμερικανικό στρατό στην επιδρομή για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο. Η Anthropic διαμαρτυρήθηκε, επικαλούμενη τους όρους χρήσης της, οι οποίοι απαγορεύουν τη χρήση του Claude για βίαιους σκοπούς, την ανάπτυξη όπλων ή για παρακολούθηση.

Από τότε, οι σχέσεις μεταξύ Τραμπ, Πενταγώνου και της εταιρείας AI χειροτέρεψαν. Σε μια εκτενή ανάρτηση στο X την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατηγόρησε την Anthropic για «αλαζονεία και προδοσία».

Ο ίδιος απαίτησε πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα μοντέλα AI της Anthropic για κάθε νόμιμο σκοπό.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας παραδέχτηκε την δυσκολία της γρήγορης αποσύνδεσης των στρατιωτικών συστημάτων από το εργαλείο AI, δεδομένης της ευρείας χρήσης του. Δήλωσε ότι η Anthropic θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες «για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξι μήνες, ώστε να επιτραπεί μια ομαλή μετάβαση σε μια καλύτερη και πιο πατριωτική υπηρεσία».

Μετά τη ρήξη με την Anthropic, η ανταγωνίστρια εταιρεία OpenAI μπήκε στη θέση της. Ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι συμφώνησε με το Πεντάγωνο για χρήση των εργαλείων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ChatGPT, στο ταξινομημένο δίκτυο της υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από Guardian