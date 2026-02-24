Ιράν: Κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για αγορά «υπερηχητικών αντιπλοϊκών πυραύλων»

Το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, φαίνεται πως βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για αγορά «υπερηχητικών αντιπλοϊκών πυραύλων», όσο η ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνεται.

Η Τεχεράνη, συγκεκριμένα, προτίθεται να αγοράσει πυραύλους Κρουζ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά πλοίων, σύμφωνα με έξι άτομα που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων, την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν μια τεράστια ναυτική δύναμη κοντά στις ακτές της χώρας.

Η συμφωνία για τους πυραύλους CM-302 κινεζικής κατασκευής είναι σχεδόν έτοιμη, αν και δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία παράδοσης, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι έχουν εμβέλεια περίπου 290 χιλιομέτρων και έχουν σχεδιαστεί για να αποφεύγουν τα αμυντικά συστήματα των πλοίων, πετώντας χαμηλά και γρήγορα. Η ανάπτυξη τους θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες επίθεσης του Ιράν και θα αποτελέσει απειλή για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, σύμφωνα με δύο ειδικούς σε θέματα οπλισμού.

Iran is close to finalizing a deal with China to buy supersonic anti‑ship missiles, sources tell Reuters. The possible sale comes as a US naval fleet masses near the Iranian coast https://t.co/ZKYxEmimEa

Ιράν: Σε διαπραγματεύσεις με την Κίνα εδώ και δύο χρόνια

Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την αγορά των πυραυλικών συστημάτων, οι οποίες ξεκίνησαν τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, επιταχύνθηκαν σημαντικά μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, σύμφωνα με έξι άτομα που έχουν γνώση των συνομιλιών, μεταξύ των οποίων τρεις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την ιρανική κυβέρνηση καθώς και τρεις αξιωματούχοι ασφαλείας.

Καθώς οι συνομιλίες έφταναν στο τελικό τους στάδιο το περασμένο καλοκαίρι, ανώτεροι Ιρανοί στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν στην Κίνα, μεταξύ των οποίων και ο Μασούντ Οράεϊ, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν. Η επίσκεψή του φέρεται να μην είχε γνωστοποιηθεί επισήμως/

«Είναι μια πλήρης αλλαγή του παιχνιδιού αν το Ιράν έχει υπερηχητική ικανότητα να επιτίθεται σε πλοία στην περιοχή», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρινοβίτς, πρώην αξιωματικός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και τώρα ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο think tank του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. «Αυτοί οι πύραυλοι είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτιστούν».

Iran lost much of its military arsenal during last year’s brief war with Israel. Now the Islamic Republic is nearing a deal with China to buy supersonic anti-ship missiles, sources tell Reuters https://t.co/TBVhBBIM82 — Reuters (@Reuters) February 24, 2026

Ιράν: Άγνωστο το πόσους πυραύλους αγόρασε

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τον αριθμό των πυραυλικών συστημάτων, που περιλαμβάνονται στην πιθανή συμφωνία, πόσα χρήματα συμφώνησε να πληρώσει το Ιράν ή αν η Κίνα θα προχωρήσει στην συμφωνία, δεδομένης της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

«Το Ιράν έχει στρατιωτικές και ασφαλείας συμφωνίες με τους συμμάχους του και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αξιοποιήσει αυτές τις συμφωνίες», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σε σχόλιο που έστειλε μετά τη δημοσίευση, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι δεν είχε γνώση των συνομιλιών για πιθανή πώληση πυραύλων που ανέφερε το Reuters. Το υπουργείο Άμυνας της Κίνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Λευκός Οίκος δεν αναφέρθηκε άμεσα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Κίνας για το πυραυλικό σύστημα, όταν ρωτήθηκε από το Reuters. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει σαφώς ότι «είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα πρέπει να λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα, όπως την τελευταία φορά», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, αναφερόμενος στην τρέχουσα αντιπαράθεση με το Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters