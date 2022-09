Το Ιράν καταδίκασε σε θάνατο δυο γκέι ακτιβίστριες για «προώθηση της ομοφυλοφιλίας»

Η Γαλλία καταδίκασε τις θανατικές ποινές που εξέδωσε το Ιράν εναντίον δύο γκέι ακτιβιστριών με την κατηγορία της προώθησης της ομοφυλοφιλίας, με τις ασυνήθιστες ετυμηγορίες να έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Οι δύο γυναίκες, Zahra Sedighi Hamedani, 31 ετών και Elham Chubdar, 24 ετών καταδικάστηκαν σε θάνατο από το δικαστήριο της βορειοδυτικής πόλης Urmia, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων της κοινότητας LGBTQ+.

Καταδικάστηκαν για «διασπορά διαφθοράς» – μια κατηγορία που επιβάλλεται συχνά σε άτομα που παραβιάζουν τους νόμους της Σαρία, ανέφερε η οργάνωση Hengaw Kurdish.

Zahra Sedigi is 31 years old and Elham Chobdar is only 24 years old. They deserve to have a normal life.

They heard about the death sentence in prison and now they are in a horrible situation.

Being lesbian & gay must not be a crime.



Thanks to @HengawO for breaking this news. pic.twitter.com/z3Rbq84JS1