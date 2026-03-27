Μέση Ανατολή: Εντείνονται τα σενάρια για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - «Ο Τραμπ ίσως στείλει άλλους 10.000 στρατιώτες»

Τέσσερις εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή συμπληρώνονται αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου κατά του Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Πεντάγωνο φέρεται να καταρτίζουν σχέδια για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δίνοντας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», παρότι ο ρεπουμπλικάνος μιλά περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Πάντως, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει το τελεσίγραφό του προς το Ιράν για επιθέσεις εναντίον σταθμών παραγωγής ενέργειας, «κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης», υποστηρίζοντας πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη εξελίσσονται «πολύ καλά».

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, αναστέλλω την καταστροφή σταθμών παραγωγής ενέργειας (στο Ιράν) για 10 ημέρες, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Απριλίου στην Ελλάδα)», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Οι συνομιλίες συνεχίζονται και, παρά τις εσφαλμένες αναφορές περί του αντιθέτου από τα ΜΜΕ των fake news και άλλους, εξελίσσονται πολύ καλά», υπογράμμισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Στο μεταξύ, ο σραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην Τεχεράνη. «Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Από την πλευρά του, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στρατιωτικών κι ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε πλήγματα εναντίον τοποθεσιών στο Ισραήλ, καθώς και εναντίον αμερικανικών βάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον υπόστεγου όπου γίνεται, κατ’ αυτόν, συντήρηση αμερικανικής κατασκευής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον ισραηλινό λαό, στη διάρκεια επικοινωνίας που επικεντρώθηκε όπως ήταν φυσικό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ δεδομένων των καθημερινών επιθέσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Τέτοιες επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», δήλωσε ο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Εν μέσω της συνεχιζόμενης βίας στη Μέση Ανατολή, απηύθυνα έκκληση για αποκλιμάκωση και μέγιστη αυτοσυγκράτηση, για προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, και για πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου από όλες τις πλευρές», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε επίσης, το Ισραήλ «να αδράξει την ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες» με την ηγεσία του Λιβάνου. «Η σταθερότητα και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να διαφυλαχθούν και το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει την προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, ο Αντόνιο Κόστα τόνισε πως πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε «να βελτιωθεί επειγόντως», ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει «την ανάγκη για αφοπλισμό της Χαμάς».

Μέση Ανατολή: Το Ιράν επιτρέπει σε ανήλικα να ενταχθούν στους εθελοντές περιπολίας της Τεχεράνης

Υπενθυμίζεται επίσης, πως οι ιρανικές αρχές αποφάσισαν να επιτρέψουν σε εφήβους έως και 12 ετών να ενταχθούν στις γραμμές των εθελοντών που περιπολούν στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος.

«Όλος ο κόσμος επιθυμεί να συμβάλει στο μέτωπο αντίστασης κατά του παγκόσμιου τυράννου (σ.σ. διατύπωση που παραπέμπει στις ΗΠΑ) και έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών μεταξύ των νέων» είπε ο Ραχίμ Νανταλί, στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, μιλώντας στην τηλεόραση.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πολλαπλασιάζουν τα φυλάκια ελέγχου στην Τεχεράνη, με στόχο να εμποδίσουν τυχόν διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος. Αρμόδιοι για αυτούς τους ενισχυμένους ελέγχους είναι οι Μπασίτζ, η «δύναμη κινητοποίησης» που αποτελείται από περίπου 600.000 εθελοντές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Νανταλί «πολλοί νέοι και έφηβοι θέλουν να συμμετάσχουν» σε αποστολές που αναλαμβάνουν οι Μπασίτζ, όπως «να συλλέγουν δεδομένα ασφαλείας και να κάνουν περιπολίες».