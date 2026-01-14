Ιράν: Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτανί που αναμένεται να εκτελεστεί - Πάνω από 2.500 οι νεκροί

Ο Ερφάν Σολτανί φέρεται να είναι αντιμέτωπος με εκτέλεση στο Ιράν την Τετάρτη, μετά τη δίκη, την καταδίκη και την επιβολή ποινής του, σε συνέχεια της σύλληψής του την Πέμπτη.

Ο Σολτανί είναι ένας από τους χιλιάδες διαδηλωτές που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα.

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτανί

Ο Ερφάν Σολτανί είναι ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής που συνελήφθη για τη συμμετοχή του σε πανεθνικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Σολτανί είναι κάτοικος προάστιου του Καράτζ κοντά στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The New York Post, ο Σολτανί συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου. Πηγές ενημέρωσαν την ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) ότι «η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι καταδικάστηκε σε θάνατο και ότι η ποινή θα εκτελεστεί στις 14 Ιανουαρίου».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The US Sun, ο Σολτανί κατηγορείται για «πόλεμο κατά του Θεού», ένα αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο. Οι υποστηρικτές του Σολτανί ισχυρίζονται ότι του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε νομική συνδρομή και δεν του δόθηκε η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του πριν εκδοθεί η θανατική ποινή με απαγχονισμό.

The Islamic Republic is set to execute innocent Iranian Erfan Soltani TOMORROW.



Under a total Internet blackout, the regime has murdered 12,000 Iranians in a matter of days.



They won't stop until every Iranian is silenced.



SAVE ERFAN SOLTANI. Keep all eyes on Iran. pic.twitter.com/BcmPWYUDQG — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 13, 2026

Ακτιβιστές έχουν επίσης δηλώσει ότι ο Σολτανί είχε τη δυνατότητα να συναντήσει την οικογένειά του μόνο για 10 λεπτά στις 11 Ιανουαρίου για να τους αποχαιρετήσει.

Σύμφωνα με αναφορές, η αδελφή του Σολτανί, η οποία είναι δικηγόρος, δεν έχει πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσής του και δεν της επιτρέπεται να τον εκπροσωπήσει στο δικαστήριο.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει επισημάνει την υπόθεσή του, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οι ιρανικές αρχές να «καταφύγουν για άλλη μια φορά σε ταχείες δίκες και αυθαίρετες εκτελέσεις για να συντρίψουν και να αποτρέψουν τη διαφωνία».

Το Ιράν είναι η χώρα με τις περισσότερες εκτελέσεις στον κόσμο μετά την Κίνα, σύμφωνα με παρατηρητές. Πέρυσι, εκτέλεσε τουλάχιστον 1.500 άτομα, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία.

Ένας εκπρόσωπος της Οργάνωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw δήλωσε στο BBC ότι «ποτέ δεν έχουν δει μια υπόθεση να προχωρά τόσο γρήγορα».

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Iran’s clerical rulers face their toughest challenge in decades, but despite nationwide protests and mounting foreign pressure, analysts say the Islamic Republic’s security elite shows no sign of cracking https://t.co/bodngbo3th pic.twitter.com/OWLOBln95k — Reuters (@Reuters) January 14, 2026

Συγγενής του Σολτανί δήλωσε στο BBC Persian ότι ιρανικό δικαστήριο εξέδωσε θανατική ποινή «με εξαιρετικά ταχεία διαδικασία, μέσα σε μόλις δύο ημέρες».

Ο Αουγιάρ Σέκι, εκπρόσωπος της Hengaw, ανέφερε ότι η υπόθεση αποδεικνύει ότι η ιρανική κυβέρνηση «χρησιμοποιεί κάθε τακτική που γνωρίζει για να καταστείλει τον λαό και να σπείρει τον φόβο».

Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ σκληρά μέτρα» αν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «πολύ αυστηρά μέτρα» κατά του Ιράν εάν εκτελέσει διαδηλωτές.

Μιλώντας στο CBS News, ο Τραμπ είπε για τις πιθανές εκτελέσεις: «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα... Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα αν κάνουν κάτι τέτοιο».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι σχεδίαζε να παραστεί σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο την Τρίτη το βράδυ για να συζητήσει την κατάσταση στο Ιράν, δεσμευόμενος να λάβει «ακριβή στοιχεία» για τον αριθμό των θυμάτων των διαδηλώσεων.

«Οι δολοφονίες φαίνεται να είναι σημαντικές, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα με βεβαιότητα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο για τα θύματα της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.

Μόλις έχει τα στοιχεία, είπε, «θα ενεργήσουμε αναλόγως».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ιρανικές αρχές θα «πληρώσουν βαρύ τίμημα» για τις δολοφονίες και προέτρεψε τον κόσμο να «συνεχίσει τις διαμαρτυρίες».

«Ακύρωσα όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές και άλλες επιλογές ως απάντηση στην καταστολή, έχοντας ήδη ανακοινώσει δασμούς 25% σε οποιαδήποτε χώρα εμπορεύεται με το Ιράν.

Η ιρανική κυβέρνηση απάντησε κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «δημιουργήσουν ένα πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», προειδοποιώντας ότι «αυτό το σενάριο έχει αποτύχει στο παρελθόν».

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εξαπλωθεί σε 180 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες, πυροδοτήθηκαν από την οργή για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και την εκτίναξη του κόστους ζωής.

Γρήγορα εξελίχθηκαν σε απαιτήσεις για πολιτική αλλαγή και αποτέλεσαν μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για την κατεστημένη από την ισλαμική επανάσταση του 1979 εξουσία.

Seventeen days into the current anti-government nationwide protests in Iran, at least 734 protesters, including twelve children and six women, have been killed by state forces, and thousands injured.

IHRNGO is continuing to receive reports of thousands being killed in different… pic.twitter.com/Q5z1sEDsF3 — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 13, 2026

Οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν σημαντικά την περασμένη Πέμπτη και αντιμετωπίστηκαν με θανατηφόρα βία από τις αρχές, παράλληλα με την σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των υπηρεσιών επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την HRANA, περισσότεροι από 18.434 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Πάνω από 2.550 οι νεκροί στο Ιράν

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε ότι στην μαζική κηδεία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Τεχεράνη θα ταφούν 300 σοροί μελών των δυνάμεων ασφαλείας και πολιτών. Η κηδεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο του Τεχεράνη υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με το Associated Press (AP).

An image of a military vehicle equipped with a heavy machine gun deployed in Sadeghieh (Aryashahr), Tehran, to suppress protesters.This photo was taken on Thursday, January 8.

Nationwide protests continue in various cities across Iran, while the Islamic Republic is violently… pic.twitter.com/ZUtN7ACyfm — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 13, 2026

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency, το οποίο παρακολουθεί τον αριθμό των θυμάτων, ανέφερε ότι έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 2.550 άτομα, μεταξύ των οποίων 2.403 διαδηλωτές και 147 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση. Δώδεκα παιδιά σκοτώθηκαν, μαζί με εννέα πολίτες που, σύμφωνα με το πρακτορείο, δεν συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Περισσότερα από 18.100 άτομα έχουν συλληφθεί, ανέφερε η οργάνωση.

Η εκτίμηση των διαδηλώσεων και του αριθμού των θυμάτων από το εξωτερικό έχει γίνει πιο δύσκολη και το AP αναφέρει ότι δεν έχει καταφέρει να εκτιμήσει ανεξάρτητα τον αριθμό των θυμάτων, δεδομένης της διακοπής των επικοινωνιών στη χώρα.

Με πληροφορίες από Guardian, BBC, CBS News, The New York Post, Associated Press και The US Sun

