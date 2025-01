Ιράν: Γυναίκα έβγαλε το τουρμπάνι κληρικού που την είχε επιπλήξει για το χιτζάμπ

Μια γυναίκα από το Ιράν, σε μια πράξη διαμαρτυρίας, αφαίρεσε το τουρμπάνι ενός κληρικού, αφού εκείνος την επίπληξε και της μίλησε άσχημα δημοσίως, επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η αντιπαράθεση που ξεκίνησε, όταν ο κληρικός επιτέθηκε λεκτικά στη γυναίκα στην αίθουσα αναμονής, καθώς εκείνη αναζητούσε τον σύζυγό της. Αφού δέχτηκε κριτική για τα ακάλυπτα μαλλιά της, η γυναίκα κατευθύνθηκε προς τον κληρικό, του αφαίρεσε το λευκό τουρμπάνι και το τύλιξε γύρω από το δικό της κεφάλι. Στη συνέχεια, φαίνεται να αναζητά τον σύζυγό της, φωνάζοντας το όνομά του.

Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), όπως το Mashregh News, ανέφεραν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με το χιτζάμπ, αλλά απέδωσαν τη συμπεριφορά της γυναίκας σε «ψυχολογικά προβλήματα», σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσουν την κατάσταση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γυναίκα συνελήφθη προσωρινά και αφέθηκε ελεύθερη μετά από «συναίνεση των παραπονούμενων».

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα, από την Ιρανή δημοσιογράφο Masih Alinejad, η οποία γράφει: «Μια γενναία γυναίκα στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης αντιμετώπισε έναν κληρικό που την παρενοχλούσε επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ. Σε μια τολμηρή πράξη περιφρόνησης, του έβγαλε το τουρμπάνι και το φόρεσε, μετατρέποντας την καταπίεση σε αντίσταση. Για χρόνια, οι κληρικοί ισχυρίζονται ότι το τουρμπάνι και οι ρόμπες τους είναι ιερά και ανέγγιχτα, αλλά η πράξη διαμαρτυρίας αυτής της γυναίκας κατέρριψε αυτόν τον μύθο. Οι Ιρανές γυναίκες είναι εξαντλημένες και εξαγριωμένες από το έμφυλο απαρτχάιντ».

Στο ίδιο κλίμα, είναι και τα σχόλια κάτω από το βίντεο που την χαρακτηρίζουν γενναία, δίνοντας τα συγχαρητήριά τους για την κίνησή της να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αντισταθεί, με το νέο περιστατικό να έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πολιτικής ανυπακοής από γυναίκες στο Ιράν, ειδικά μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι το 2022 που πυροδότησε εκτεταμένες διαμαρτυρίες κατά της επιβολής των νόμων για το χιτζάμπ από το καθεστώς του Ιράν. Πολλές γυναίκες έχουν συλληφθεί από τότε ή αντιμετώπισαν νομικές διώξεις επειδή αψήφησαν αυτές τις εντολές.

