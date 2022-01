Δύο άνδρες που κατηγορήθηκαν για τη σεξουαλική τους ταυτότητα, εκτελέστηκαν στο Ιράν, βάσει της ομοφοβικής πολιτικής που επιβάλλει η Σαρία.

Οι δύο Ιρανοί που είχαν συλληφθεί πριν από έξι χρόνια, εκτελέστηκαν χθες, Κυριακή στις φυλακές της πόλης Μαραγκέχ, στα νοτιοδυτικά της χώρας, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Network in Iran.

«Οι δύο Ιρανοί εκτελέστηκαν αφού κρίθηκαν ένοχοι για κατηγορίες σχετιζόμενες με την ομοφυλοφιλία» επιβεβαίωσε μέσω Tweet η οργάνωση Iran Human Rights Monitor.

Two #Iranian men were executed today after being found guilty of charges related to homosexuality. #Humanrights websites identified the men as 32 yo Mehrdad Karimpour & Farid Mohammadi. They were arrested 6 years ago & were in Maragheh prison until their execution. pic.twitter.com/NyiC0XjzK9



«Το καθεστώς του Αγιατολάχ μόλις εκτέλεσε δύο γκέι για το έγκλημα τού σοδομισμού στο Ιράν. Πού είναι η οργή από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, τη GLAAD (μια ΜΚΟ που προωθεί την αποδοχή των LGBTQ και των άλλων οργανώσεων για τα δικαιώματα των LGBTQ στο φρικτό αυτό έγκλημα;» διερωτάται ο Ιρανο-αμερικανός δημοσιογράφος Καρμέλ Μελαμέντ.

The Ayatollah regime in Iran just executed two gay men for the crime of sodomy in Iran. This is Mehrdad Karimpour and Farid Mohammadi who were executed by hanging. Where's the outrage from @StateDept @SecBlinken @glaad & other LGBT groups in U.S. to this horrific crime?! #No2IR pic.twitter.com/vDXypBvO4g