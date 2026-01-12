Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο» - Σχεδόν 500 οι νεκροί στις διαδηλώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους και ότι βρίσκονται σε επαφή με την αντιπολίτευση, την ώρα που εξετάζει μια σειρά από ισχυρές «απαντήσεις» στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το θεοκρατικό καθεστώς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», δήλωσε σήμερα, Δευτέρα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί σε ενημέρωση προς ξένους πρέσβεις στην Τεχεράνη. Πρόσθεσε πως η κατάσταση στη χώρα «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο».

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει την ηγεσία του Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν εάν οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίξουν πυρ κατά των διαδηλωτών.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 490 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ περισσότερα από 10.600 άτομα έχουν συλληφθεί.

Το Ιράν δεν έχει ανακοινώσει επίσημο απολογισμό.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν ζήτησε να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν σε πόλεμο διάρκειας 12 ημερών τον Ιούνιο.

«Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, ναι. Μπορεί να συναντηθούμε μαζί τους. Προετοιμάζεται μια συνάντηση, αλλά ίσως χρειαστεί να δράσουμε λόγω όσων συμβαίνουν πριν από τη συνάντηση. Όμως μια συνάντηση οργανώνεται. Το Ιράν τηλεφώνησε, θέλουν να διαπραγματευτούν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα από το Air Force One.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ότι ο Τραμπ επρόκειτο να συναντηθεί την Τρίτη με ανώτερους συμβούλους για να συζητήσουν τις επιλογές έναντι του Ιράν. Η Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι στις επιλογές περιλαμβάνονται στρατιωτικά πλήγματα, χρήση μυστικών κυβερνοόπλων, διεύρυνση των κυρώσεων και παροχή διαδικτυακής βοήθειας σε αντικυβερνητικές πηγές.

«Ο στρατός το εξετάζει και εμείς εξετάζουμε ορισμένες πολύ ισχυρές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad Baqer Qalibaf προειδοποίησε την Ουάσινγκτον να μην προβεί σε «λανθασμένους υπολογισμούς».

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, τα κατεχόμενα εδάφη (το Ισραήλ), καθώς και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία, θα αποτελέσουν νόμιμο στόχο», δήλωσε ο Qalibaf, πρώην διοικητής των επίλεκτων Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters