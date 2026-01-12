Το Ιράν «θέλει να διαπραγματευτεί», λέει ο Τραμπ

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκονται οι διαδηλώσεις και οι νεκροί που αυξάνονται καθημερινά στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Κυριακή, ότι έχει έλθει σε επαφή με ηγέτες της χώρας, οι οποίοι επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», ύστερα από τις απειλές που εκτόξευσε, ότι θα διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, την ώρα που η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές, το Σάββατο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (...) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Εντούτοις, ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει προτείνει διαπραγματεύσεις, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο «πολύ σκληρών» στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του καθεστώτος εν μέσω της αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών, η οποία σύμφωνα με αναφορές έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.



Ερωτηθείς την Κυριακή από δημοσιογράφους στο Air Force One, εάν το Ιράν είχε ξεπεράσει το όριο που είχε θέσει προηγουμένως σχετικά με τη δολοφονία διαδηλωτών, ο Τραμπ απάντησε: «Φαίνεται ότι αρχίζουν να το κάνουν».



«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε κάποιες πολύ ισχυρές επιλογές. Θα πάρουμε μια απόφαση».



Όσο οι εντάσεις αυξάνονται με φόντο παράλληλα, την απομάκρυνση του Νικολά Μαδούρο από τη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ, ο Τραμπ ανέφερε, ότι το Ιράν πρότεινε διαπραγματεύσεις. «Νομίζω ότι έχουν κουραστεί να τους χτυπάει η Αμερική», είπε. «Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί».

Ιράν: Ο απολογισμός των νεκρών και οι δηλώσεις Πεζεσκιάν

Ο Guardian αναφέρει: «Τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη βία που περιβάλλει τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency, συμπεριλαμβανομένων 490 διαδηλωτών. Η ομάδα ανέφερε ότι περισσότερες από 10.600 άτομα συνελήφθησαν από τις ιρανικές αρχές». Με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να κλιμακώνονται και τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται συνεχώς, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ασχοληθεί με τα οικονομικά αιτήματα των πολιτών, χωρίς όμως να δείχνει διάθεση χαλάρωσης της καταστολής.

Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση το Σάββατο, ο Μασούντ Πεζεσκιάν είπε, ότι «είναι ευθύνη μας να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου», προσθέτοντας όμως ότι το κράτος έχει και «καθήκον να μην επιτρέψει σε ταραχοποιούς να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα». Οι δηλώσεις έγιναν ενώ οι διαδηλωτές αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο βίαιη αντίδραση από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες, με αφορμή τη ραγδαία υποτίμηση του εθνικού νομίσματος και τη γενικευμένη ακρίβεια. Τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο, έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο κύμα αμφισβήτησης του καθεστώτος, με συνθήματα που στρέφονται ευθέως κατά της θεοκρατικής ηγεσίας.