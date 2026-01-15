Ιράν: «Δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις», λέει ο Τραμπ

Η κρίση στο Ιράν συνεχίζεται, με το βλέμμα στραμμένο στον απολογισμό των χιλιάδων νεκρών, αλλά και στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε νέες δηλώσεις του για την κατάσταση στο Ιράν, ο Τραμπ δηλώνει, ότι η Τεχεράνη «δεν έχει σχέδιο» να εκτελέσει διαδηλωτές, αλλά δεν έχει αποκλείσει ακόμη την αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση, με φόντο τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Ο εναέριος χώρος του Ιράν έκλεισε σχεδόν καθολικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι των πτήσεων, για πέντε ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αρκετές αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν ότι αναμένεται να αλλάξουν τις διαδρομές των πτήσεών τους γύρω από το Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έκλεισε επίσης προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί πλέον εξ αποστάσεως, σύμφωνα με κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Σε νέες δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είχε ενημερωθεί «από αξιόπιστες πηγές» ότι «οι δολοφονίες στο Ιράν έχουν σταματήσει και δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις» και σε επόμενη σχετική ερώτηση, τόνισε, ότι «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά» τον είχαν ενημερώσει για τις εξελίξεις, προσθέτοντας πως ελπίζει οι αναφορές να είναι αληθινές.

Κρίση στο Ιράν: Οι «απειλές» Τραμπ και οι «προγραμματισμένες» εκτελέσεις

Νωρίτερα, ο Τραμπ απείλησε με «πολύ σκληρά μέτρα» εναντίον του Ιράν, στην περίπτωση που η κυβέρνηση εκτελούσε διαδηλωτές, ειδικά έπειτα από αναφορές ότι ένας 26χρονος άνδρας που είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων είχε καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο Erfan Soltani επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη, όπως είχε δηλώσει η οικογένειά του στο BBC Persian. Αργότερα, η οικογένεια ενημέρωσε την κουρδική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ότι η εκτέλεσή του είχε αναβληθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει στην οικογένεια του Soltani περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεσή του, αναφέροντας μόνο ότι συνελήφθη σε σχέση με μια διαδήλωση.

Ο ιδιοκτήτης καταστήματος ρούχων συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης.

Απαντώντας σε αναφορές για πιθανές εκτελέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, δήλωσε ότι «η κρεμάλα είναι εκτός συζήτησης» και ότι «δεν θα υπάρξει κρεμάλα ούτε σήμερα ούτε αύριο».

Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ να «μην επαναλάβει το ίδιο λάθος που έκανε τον Ιούνιο», προσθέτοντας: «Αν δοκιμάσετε μια αποτυχημένη προσπάθεια, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα». Τον Ιούνιο του 2025, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, φοβούμενες ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Εκτός από το προσωρινό κλείσιμο της βρετανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, η αμερικανική αποστολή στη Σαουδική Αραβία συμβούλεψε το προσωπικό και τους πολίτες της να «επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τα μη απαραίτητα ταξίδια σε οποιεσδήποτε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή».

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (HRANA) δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει τη δολοφονία 2.435 διαδηλωτών, καθώς και 13 παιδιών. Την ίδια ώρα, 882 ακόμη θάνατοι παραμένουν υπό έρευνα.

Με πληροφορίες από BBC

