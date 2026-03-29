Ιράν: Απειλεί να πλήξει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αν πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ

Για εκτόξευση πυραύλων έκανε λόγο ο αρχηγός του ναυτικού του Ιράν, Σαχράμ Ιρανί

Ο αρχηγός του ναυτικού του Ιράν, Σαχράμ Ιρανί, δήλωσε σήμερα ότι το USS Abraham Lincoln θα αποτελέσει στόχο εάν εισέλθει σε εμβέλεια, υπονοώντας τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου.

«Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρεθεί σε εμβέλεια βολής, θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena εκτοξεύοντας διάφορους τύπους πυραύλων», δήλωσε ο Ιρανί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Χερσαία επίθεση αναμένεται από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν χερσαία επίθεση, ενώ παράλληλα διεξάγουν δημόσια διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαπραγμάτευσης και διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», είπε ο Γκαλιμπάφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν να τους επιτεθούν και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους μια για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε τους Ιρανούς να ενωθούν, τονίζοντας ότι η χώρα εμπλέκεται σε «έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο» που βρίσκεται «στο πιο κρίσιμο στάδιο».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», δήλωσε ακόμη.

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους χθες Σάββατο, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για χερσαίες επιχειρήσεις που θα διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες.

Τέτοιες επιχειρήσεις δεν θα ισοδυναμούν με πλήρη εισβολή στο Ιράν, σύμφωνα με αυτούς τους αξιωματούχους, αλλά θα περιλαμβάνουν επιδρομές σε ιρανικό έδαφος από ειδικές δυνάμεις και άλλα στρατεύματα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες την άφιξη στη Μέση Ανατολή του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli, που θα ηγηθεί μιας ναυτικής δύναμης αποτελούμενης από «περίπου 3.500» ναύτες και πεζοναύτες.

