Οι ΗΠΑ «ετοιμάζουν κρυφά χερσαία επίθεση» στο Ιράν: Ποια αμερικανικά πανεπιστήμια απειλεί η Τεχεράνη

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν χερσαία επίθεση, ενώ παράλληλα διεξάγουν δημόσια διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαπραγμάτευσης και διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», είπε ο Γκαλιμπάφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο περί καταστροφής δυο ιρανικών πανεπιστημίων στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Αν η αμερικάνικη κυβέρνηση θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να μην υποστούν αντίποινα (...) πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη ανακοίνωσή της ως το μεσημέρι της Δευτέρας 30ής Μαρτίου», διεμήνυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους στην οποία αναφέρθηκαν ιρανικά ΜΜΕ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συνέστησαν «στους εργαζόμενους, στους καθηγητές και στους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων της περιοχής να απομακρυνθούν ένα χιλιόμετρο» από τις πανεπιστημιουπόλεις, διότι αυτές οι τελευταίες μπορεί να γίνουν στόχοι.

Αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πανεπιστημιουπόλεις σε κράτη του Κόλπου, για παράδειγμα το Texas A&M, στο Κατάρ, ή το NYU (New York University), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη χτυπήθηκε το πανεπιστήμιο επιστήμης και τεχνολογίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες ζημιές οι εγκαταστάσεις του, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Washington Post: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για «χερσαίες επιχειρήσεις εβδομάδων» στο Ιράν

ΗΠΑ και Πεντάγωνο κάνουν προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, ανέφερε χθες Σάββατο η Washington Post.

Η Washington Post επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν σχεδιάζεται να είναι χερσαία εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, τουλάχιστον κατά τις πηγές της εφημερίδας, αλλά έφοδοι στο ιρανικό έδαφος από μέλη των ειδικών δυνάμεων και άλλων, συμβατικών μονάδων.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, που ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανικό στρατό.

Το αεροπλανοφόρο- που είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35, ικανά για κάθετες αποπροσνηώσεις- έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προχθές Παρασκευή πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τηρεί εδώ κι εβδομάδες «σιγή ιχθύος» για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.