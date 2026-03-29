Ανησυχία για τα εμπορικά πλοία: Ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα των Χούτι - Οι «Ασπίδες» προειδοποιούν

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» για την ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση για ενδεχόμενο επιθέσεων σε εμπορικά πλοία μετά την επίθεση των Χούτι με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» αναφέρει ότι μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου 2025, οι δυνάμεις των Χούτι έπαψαν όλες τις εχθρικές ενέργειες εναντίον του Ισραήλ καθώς και τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η τελευταία επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, ενώ το πιο πρόσφατο περιστατικό επίθεσης σε εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, συνεχίζει η ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ πραγματοποιούν αεροπορικές επιχειρήσεις σε ιρανικό έδαφος.

Η απάντηση του Ιράν, τονίζεται στην ανακοίνωση, αγγίζει όλες τις χώρες του Αραβικού Κόλπου ενώ επισημαίνει ότι έχουν μπει στο στόχαστρο τόσο η Τουρκία όσο και η Κύπρος.

Χθες, 28 Μαρτίου, αναφέρει η ανακοίνωση, οι Χούτι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

«Φαίνεται», αναφέρει η επιχείρηση «Ασπίδες», ότι «έφτασε η ώρα για την εμπλοκή των Χούτι στη σύγκρουση. Οι πύραυλοι κατά του Ισραήλ σηματοδοτούν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που ταξιδεύουν στην Ερυθρά Θάλασσα και ανατολικά του Κόλπου του Αντεν».

Η επιχείρηση «Ασπίδες» προειδοποιεί όλα τα πλοία που βρίσκονται σε αυτή την ευρύτερη περιοχή «να κινούνται με προσοχή».

Για τις στρατιωτικές δυνατότητες των Χούτι, η επιχείρηση «Ασπίδες» υπογραμμίζει ότι παραμένουν σημαντικές.

Τι πρέπει να προσέχουν τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Στις συστάσεις της, η επιχείρηση «Ασπίδες» επισημαίνει ότι τα εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ θα πρέπει να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν τουλάχιστον «έως ότου μειωθούν τα επίπεδα απειλής».

Για τα υπόλοιπα πλοία, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνιστά να συνεχίσουν να στέλνουν τα αιτήματά τους για υποστήριξη στο Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ινδικού Ωκεανού (MSCIO).

«Λόγω του αυξημένου επιπέδου απειλής, τα μέτρα προστασίας για τα πλοία που υποστηρίζονται από την επιχείρηση έχουν ενισχυθεί» υπογραμμίζει η επιχείρηση «Ασπίδες».

Με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχουν αυξηθεί οι στρατιωτικοί πόροι της επιχείρησης «Ασπίδες» απαιτούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής «για όσα πλοία ζητήσουν στενή προστασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, οι συστάσεις της επιχείρησης «Ασπίδες» προς τη ναυτιλιακή κοινότητα είναι οι ακόλουθες: