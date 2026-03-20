Ιράν: Αμερικανικό F-35 έκανε αναγκαστική προσγείωση «αφού χτυπήθηκε από πυρά»

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αφού χτυπήθηκε, όπως εκτιμάται, από ιρανικά πυρά.

Την πληροφορία έκαναν γνωστή δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ενδεχομένως η πρώτη φορά που το Ιράν πλήττει αμερικανικό μαχητικό

Ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) των ΗΠΑ, είπε ότι το τζετ πέμπτης γενιάς εκτελούσε αποστολή στο Ιράν όταν αναγκάστηκε να προσγειωθεί. Πρόσθεσε ότι προσγειώθηκε με ασφάλεια και το συμβάν είναι υπό διερεύνηση.

Η κατάσταση του πιλότου είναι σταθερή.

Εφόσον επαληθευτεί αυτή η εκδοχή, θα είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χτυπά αμερικανικό μαχητικό από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η διαπραγματευτική προσπάθεια του Ιράν

Την ίδια ώρα, το Ιράν αντιτίθεται στον Τραμπ συσσωρεύοντας διαπραγματευτική ισχύ εναντίον του. Τις τελευταίες ημέρες έχει υποστηρίξει ότι θα παραχωρήσει ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ σε πλοία από φιλικές χώρες- ένα σημάδι ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την πρόσβαση ως διαπραγματευτικό εργαλείο.

Ακόμη και αν ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, το Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει να πλήττει πλοία. Εάν η θαλάσσια οδός παραμείνει κλειστή μέχρι τα τέλη Απριλίου, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Δεδομένης αυτής της επιρροής, το Ιράν μπορεί να επιμείνει για κάτι περισσότερο από την απλή επιστροφή στο status quo πριν από τον πόλεμο.

Μπορεί να ζητήσει την άρση των κυρώσεων ή μια αμερικανική δέσμευση να εγκαταλείψει ορισμένες βάσεις στη Μέση Ανατολή ή να συγκρατήσει το Ισραήλ.