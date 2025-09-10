ΔΙΕΘΝΗ
Ιράκ: Ελεύθερη έπειτα από δύο χρόνια ομηρίας η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ

Η Τσούρκοβ, ερευνήτρια στο επάγγελμα, είχε εξαφανιστεί στο Ιράκ το 2023 κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού - Μήνες μετά ο Νετανιάχου αποκάλυψε πως έχει απαχθεί από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ

Ιράκ: Ελεύθερη έπειτα από δύο χρόνια ομηρίας η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ
Η Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ/Φωτογραφία: X
Η Ρωσοϊσραηλινή ερευνήτρια Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ αφέθηκε ελεύθερη αφού «υποβλήθηκε σε βασανιστήρια για πολλούς μήνες» από τους Ιρακινούς απαγωγείς της, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ, φοιτήτρια στο Πρίνστον, της οποίας η αδελφή είναι Αμερικανίδα πολίτης, μόλις απελευθερώθηκε από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ και βρίσκεται τώρα με ασφάλεια στην αμερικανική πρεσβεία στο Ιράκ».

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντανί, επιβεβαίωσε λίγο αργότερα την απελευθέρωση της Τσούρκοβ.

Είχε εξαφανιστεί στο Ιράκ κατά τη διάρκεια ερευνητικού ταξιδιού τον Μάρτιο του 2023. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει αρκετούς μήνες αργότερα ότι κρατούνταν από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Σουντανί είπε ότι η απελευθέρωση της Τσούρκοβ ήταν «η κορύφωση εκτεταμένων προσπαθειών που κατέβαλαν οι υπηρεσίες ασφαλείας μας επί πολλούς μήνες».

Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας, την Τρίτη, κατάφεραν να «εντοπίσουν» τον χώρο όπου κρατούνταν η φοιτήτρια, προτού την παραδώσουν στην αμερικανική πρεσβεία.

Η Τσούρκοβ είχε εισέλθει στο Ιράκ με το ρωσικό της διαβατήριο, είχε ανακοινώσει το γραφείο του Νετανιάχου εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η έρευνά της εστιάζει στο Λεβάντε — έναν ιστορικό όρο που αναφέρεται σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει το σημερινό Ισραήλ, τη Συρία και άλλες περιοχές — και «στην εξέγερση και τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας».

Η Κατάιμπ Χεζμπολάχ (Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού) είναι μια ισχυρή ιρακινή σιιτική πολιτοφυλακή που λαμβάνει οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη από το Ιράν. Οι ΗΠΑ την χαρακτήρισαν τρομοκρατική οργάνωση το 2009.

Στην ανάρτησή του την Τρίτη στο Truth Social, ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης: «Πάντα θα παλεύω για τη δικαιοσύνη και δεν θα τα παρατήσω ποτέ. Χαμάς, απελευθερώστε τους ομήρους, τώρα!», κατέληξε, αναφερόμενος στους ανθρώπους που συνελήφθησαν από την παλαιστινιακή οργάνωση κατά την αιματηρή επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Με πληροφορίες από BBC

