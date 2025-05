ΗΠΑ: Συνελήφθη δήμαρχος του Νιου Τζέρσεϊ σε διαμαρτυρία για νέο κέντρο κράτησης μεταναστών

Ο δήμαρχος του Νιούαρκ στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, Ρας Μπαράκα, συνελήφθη την Παρασκευή έξω από νέο ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης μεταναστών, τη λειτουργία του οποίου προσπαθεί να σταματήσει εδώ και μήνες.

Ο Μπαράκα παρέμεινε υπό κράτηση για αρκετές ώρες και αφέθηκε ελεύθερος γύρω στις 8 το βράδυ, κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο και άρνηση συμμόρφωσης με εντολές εκκένωσης του χώρου.

«Δεν έκανα τίποτα κακό», δήλωσε αργότερα στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές του. Αν και απέφυγε να σχολιάσει τις νομικές εξελίξεις επικαλούμενος σύσταση των δικηγόρων του, τόνισε τη στήριξή του στους μετανάστες και την κοινότητα του Νιούαρκ συνολικά.

«Δεν με νοιάζει ποια είναι η καταγωγή σου, τι γλώσσα μιλάς ή από πού ήρθες. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε αυτούς που προσπαθούν να μας διχάσουν», είπε.

Ο Μπαράκα, Δημοκρατικός και υποψήφιος διάδοχος του κυβερνήτη Φιλ Μέρφι, έχει συγκρουστεί μετωπικά με την κυβέρνηση Τραμπ για το μεταναστευτικό. Το τελευταίο διάστημα έχει εστιάσει τις προσπάθειές του στο να εμποδίσει τη λειτουργία του Delaney Hall, ενός κέντρου κράτησης 1.000 θέσεων που χτίστηκε δίπλα σε φυλακή της κομητείας. Ο δήμος έχει αμφισβητήσει ανοιχτά τη νομιμότητα της κατασκευής του, επικαλούμενος πολεοδομικές παραβάσεις.

Facebook Twitter Ο δήμαρχος του Νιούαρκ στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, Ρας Μπαράκα

Η σύζυγός του, Λίντα Μπαράκα, κατηγόρησε τις ομοσπονδιακές αρχές για στοχευμένη κίνηση. «Δεν συνέλαβαν κανέναν άλλον, δεν έδιωξαν κανέναν άλλον. Ήθελαν να στείλουν μήνυμα, και διάλεξαν τον δήμαρχο», είπε. «Ούτε μου επέτρεψαν να τον δω.»

Από την πλευρά της, η υπηρεσιακή ομοσπονδιακή εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Αλίνα Χάμπα, έγραψε στο X ότι ο Μπαράκα «επέλεξε να αγνοήσει τον νόμο» και προχώρησε σε παράνομη είσοδο στις εγκαταστάσεις, που διαχειρίζεται η ιδιωτική εταιρεία Geo Group, ένας από τους βασικούς εργολάβους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Το χρονικό της σύλληψης του δημάρχου

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο Μπαράκα προσπάθησε να μπει στις εγκαταστάσεις μαζί με τρία μέλη του Κογκρέσου: τον Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ, τη ΛαΜόνικα ΜακΆιβερ και την Μπόνι Γουάτσον Κόλμαν. Ομοσπονδιακοί πράκτορες τούς εμπόδισαν την είσοδο και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος συνεχίστηκε ακόμη και αφού ο Μπαράκα επέστρεψε στον δημόσιο χώρο έξω από την πύλη.

«Υπήρξαν φωνές και σπρωξίματα», περιέγραψε η ακτιβίστρια Βίρι Μαρτίνεζ.

Mayor Ras Baraka was arrested at the Delaney Hall ICE detention center after an argument with agents. Members of congress here for a scheduled visit, were shoved after trying to include Baraka in conversations after he gained entry through the gate.@news12nj #newark @News12NJ pic.twitter.com/6UDQWiIhQ7 — Amanda Lee (@amandaleetv) May 9, 2025

«Οι πράκτορες περικύκλωσαν τον Μπαράκα, έριξαν έναν από τους διοργανωτές στο έδαφος και τον έβαλαν με τη βία σε ένα μαύρο αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά», είπε.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υποστήριξε ότι οι βουλευτές δεν είχαν ζητήσει άδεια για επίσημη επίσκεψη στο Delaney Hall, προσθέτοντας ότι αν το είχαν κάνει δεν θα είχε υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αντιθέτως, ανέφερε πως «ομάδα διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων δύο μελών του Κογκρέσου, παραβίασε την πύλη και εισέβαλε στις εγκαταστάσεις» την ώρα που έφτανε ένα λεωφορείο με κρατούμενους.

The Mayor of Newark, Ras Baraka, committed trespass and ignored multiple warnings from Homeland Security Investigations to remove himself from the ICE detention center in Newark, New Jersey this afternoon. He has willingly chosen to disregard the law. That will not stand in this… — Alina Habba (@AlinaHabba) May 9, 2025

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Γουάτσον Κόλμαν ξεκαθάρισε ότι οι τρεις βουλευτές δεν ζήτησαν προγραμματισμένη ξενάγηση αλλά άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, κάτι που είχαν ήδη κάνει σε άλλα κέντρα, όπως το Elizabeth Detention Center. «Εξήγησαν στους φρουρούς ότι βρίσκονται εκεί με επίσημη ιδιότητα και τελικά τους επετράπη η είσοδος μεταξύ 3 και 4 το απόγευμα», δήλωσε.

Βουλευτές διαψεύδουν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την σύλληψη του δημάρχου

Αργότερα, η ίδια η Κόλμαν κατηγόρησε το DHS για παραπλανητικό δελτίο Τύπου: «Δεν "εισβάλαμε" πουθενά. Το κείμενο δεν ξέρει ούτε πόσοι βουλευτές ήμασταν εκεί. Κάναμε τη δουλειά μας, όπως και άλλες φορές, χωρίς προβλήματα», έγραψε.

Σε βίντεο από το περιστατικό, ένας ομοσπονδιακός πράκτορας με διακριτικά της Homeland Security λέει στον Μπαράκα πως δεν μπορεί να εισέλθει στις εγκαταστάσεις επειδή «δεν είναι μέλος του Κογκρέσου». Ο δήμαρχος τότε αποχωρεί από τον ελεγχόμενο χώρο και επιστρέφει στην πλευρά των διαδηλωτών, έξω από την πύλη.

Rep. Bonnie Watson Coleman says ICE is “out of control” after she and others were being shoved by ICE agents who arrested Mayor Ras Baraka @News12NJ pic.twitter.com/GY4CRlU1Pd — Amanda Lee (@amandaleetv) May 9, 2025

Στη συνέχεια, φαίνεται να συνομιλεί με έναν άντρα με κοστούμι πίσω από τα κάγκελα. Εκείνος τον προειδοποιεί: «Σκέφτονται να επιστρέψουν και να σε συλλάβουν». Ο Μπαράκα ακούγεται απαντά: «Δεν βρίσκομαι στην ιδιοκτησία τους. Δεν μπορούν να με συλλάβουν στον δρόμο».

Λίγα λεπτά αργότερα, πράκτορες της ICE, ορισμένοι με καλυμμένα πρόσωπα, περικυκλώνουν τον δήμαρχο και άλλους διαδηλωτές. Καθώς πλήθος φωνάζει «Ντροπή!», ο Μπαράκα συλλαμβάνεται και οδηγείται με χειροπέδες πίσω από την πύλη.

Η σύλληψή του προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικούς αξιωματούχους και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των μεταναστών.

Things have escalated in NJ.



They just arrested Mayor Ras J. Baraka at ICE detention center Delaney Hall in Newark.



He’s a candidate for governor of NJ. pic.twitter.com/L5C2CdRnWk — zellie (@zellieimani) May 9, 2025

Ο γενικός εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Μάθιου Πλάτκιν, τόνισε ότι καμία τοπική ή πολιτειακή αστυνομική δύναμη δεν συμμετείχε στη σύλληψη, ενώ χαρακτήρισε ανησυχητική την επιλογή να γίνει σύλληψη κατά τη διάρκεια ειρηνικής διαμαρτυρίας.

Ο βουλευτής Μενέντεζ υποστήριξε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσπάθησε να παρεμποδίσει την κοινοβουλευτική επίβλεψη, κάτι που, όπως είπε, δεν είχε συμβεί σε προηγούμενες επισκέψεις. «Σε κάθε στάδιο αυτής της επίσκεψης, η ICE επιχείρησε να μας εκφοβίσει», δήλωσε.

Τι προκάλεσε τη διαμαρτυρία;

Το Delaney Hall είναι ένα διώροφο κτίριο δίπλα σε φυλακή της κομητείας, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως δομή αποκατάστασης. Τον Φεβρουάριο, η ICE ανέθεσε τη διαχείρισή του στην ιδιωτική εταιρεία Geo Group μέσω συμβολαίου διάρκειας 15 ετών, αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων. Επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες συμφωνίες του είδους για την υπηρεσία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ αμφισβητεί τα δικαιώματα της δέουσας διαδικασίας που εγγυάται το αμερικανικό Σύνταγμα

Το κέντρο αποτελεί μέρος του σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών για την κράτηση μεταναστών. Φέτος, ο προϋπολογισμός προβλέπει περίπου 41.000 θέσεις, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί.

Ο δήμαρχος Μπαράκα είχε προσφύγει δικαστικά κατά της Geo Group αμέσως μετά την ανακοίνωση του συμβολαίου, αμφισβητώντας τόσο τη νομιμότητα της διαδικασίας όσο και τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός τέτοιου κέντρου στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με επενδυτές αυτή την εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος της Geo, Ντέιβιντ Ντόναχιου, δήλωσε ότι το Delaney Hall αναμένεται να αποφέρει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το κέντρο ξεκίνησε τη διαδικασία υποδοχής κρατουμένων τη 1η Μαΐου.

Παρά τις αντιδράσεις, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επιμένει ότι το κτίριο διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έχει περάσει τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Με πληροφορίες από Associated Press

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η κυβέρνηση Τραμπ προέτρεψε την Ουκρανία να δεχτεί Αμερικανούς απελαθέντες εν μέσω πολέμου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι ΗΠΑ θέλουν να στέλνουν απελαθέντες μετανάστες στη Ρουάντα