ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και ένας ακόμη να τραυματιστεί.

Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση, δήλωσε η αστυνομία.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο τραυματίες. Οι αστυνομικές αρχές παραμένουν στο σημείο και έχουν ασφαλίσει την πανεπιστημιούπολη, καθώς το ίδρυμα παραμένει σε κατάσταση lockdown.

Major police response after shooter reported near Whitney Young Hall at Kentucky State University in Frankfort, KY.



Multiple injuries reported.@AZ_Intel_ pic.twitter.com/LUzPCD9dcb — CollinsWx ❄️ (@Collins_Wx) December 9, 2025

FOX NEWS ALERT: There has been a sh00ting at Kentucky State University with multiple injuries reported. The campus is on lockdown until further notice.



Governor Andy Beshear (D): “We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are… pic.twitter.com/EzXKCU93nj — RedWave Press (@RedWave_Press) December 9, 2025

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Αστυνομίας της Φράνκφορτ - πρωτεύουσα της πολιτείας Κεντάκι, δήλωσε στο τοπικό κανάλι WDRB ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν στους πυροβολισμούς, οι οποίοι σημειώθηκαν στο Young Hall, έναν κοιτώνα (φοιτητική εστία) στο πανεπιστήμιο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 3:35 μ.μ. (τοπική ώρα).

Με πληροφορίες από CNN

