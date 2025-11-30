ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς σε οικογενειακή συγκέντρωση στην Καλιφόρνια

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης σε αίθουσα δεξιώσεων στο Στόκτον της Καλιφόρνια.

Η Χέδερ Μπρεντ, εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν, δήλωσε ότι ανάμεσα στα θύματα είναι τόσο παιδιά όσο και ενήλικες.

Τα αρχικά στοιχεία «υποδηλώνουν ότι μπορεί να επρόκειτο για στοχευμένο περιστατικό», είπε η Μπρεντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο σημείο.

❗️⚠️🇺🇲 - BREAKING: 19 Shot, 4 Dead at Children’s Party. Location is banquet hall on Lucille and Thornton in Stockton, California.



On November 29, 2025, a mass shooting erupted at a banquet hall in the 1900 block of Lucille Avenue near Thornton Road in South Stockton,… pic.twitter.com/zYDebHcJ6P — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 30, 2025

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα στην αίθουσα δεξιώσεων, η οποία μοιράζεται χώρο στάθμευσης με άλλες επιχειρήσεις.

Οι αρχές ερευνούν το πιθανό κίνητρο.

Με πληροφορίες από ABC News