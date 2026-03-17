ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας λόγω του πολέμου με το Ιράν

Ο Τζο Κεντ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι ΗΠΑ δέχθηκαν πιέσεις από το Ισραήλ για να συμμετέχουν στον πόλεμο

The LiFO team
Φωτ. The National Counterterrorism Center
Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο Τζο Κεντ, παραιτήθηκε με αιχμές κατά του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία δημοσίευσε στο X, δήλωσε ότι «το Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας».

«Μετά από πολλή περισυλλογή, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, με ισχύ από σήμερα», έγραψε στην επιστολή του ο Κεντ.

Τι ανέφερε ο Κεντ για τον πόλεμο στο Ιράν

«Δεν μπορώ με καθαρή τη συνείδησή μου να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», έγραψε ο Κεντ, ο οποίος αντιμετώπισε κριτική για τους δεσμούς του με λευκούς εθνικιστές πριν επιλεγεί για αυτό το υψιλόβαθμο πόστο στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Στις αρχές αυτής της κυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας «Πρώτα η Αμερική» και έσπειρε φιλοπολεμικά αισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν».

«Αυτό το περιβάλλον μονοφωνίας χρησιμοποιήθηκε για να σας εξαπατήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και ότι αν βομβαρδίζατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος», τονίζει ο Κεντ.

