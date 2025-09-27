ΗΠΑ: Ομολόγησε live στην τηλεόραση ότι σκότωσε τους γονείς του και τους έθαψε στην αυλή

Ένας 53χρονος άνδρας από την πολιτεία της Νέας Υόρκης παραδέχθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι πριν από οκτώ χρόνια δολοφόνησε τους γονείς του και τους έθαψε στον κήπο του σπιτιού τους.

Ο Λόρεντς Κράους συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την εμφάνισή του στον τοπικό σταθμό CBS6.

Η ομολογία δόθηκε την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου η αστυνομία ανέσυρε δύο σορούς από το σπίτι της οικογένειας στο Όλμπανι. Η έρευνα είχε ξεκινήσει καθώς οι γονείς του, Φραντς και Τερέζια Κράους, συνέχιζαν να λαμβάνουν επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης, παρότι δεν είχαν δώσει σημεία ζωής εδώ και χρόνια.

Ο Κράους επικοινώνησε ο ίδιος με τον σταθμό και ζήτησε να μιλήσει. Στη συνέντευξη, διάρκειας περίπου μισής ώρας, περιέγραψε τον θάνατο των γονιών του ως πράξη «ανακούφισης» απέναντι σε ηλικιωμένους που δεν μπορούσαν πλέον να αυτοεξυπηρετηθούν. Αρχικά απέφυγε να απαντήσει ευθέως, αλλά μετά από επίμονες ερωτήσεις του παρουσιαστή Γκρεγκ Φλόιντ παραδέχθηκε ότι τους σκότωσε. «Ναι», είπε. «Και ήταν τόσο γρήγορο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι γονείς του δεν ζήτησαν να πεθάνουν, αλλά «γνώριζαν ότι η κατάσταση χειροτέρευε». Είπε ότι η μητέρα του είχε τραυματιστεί σε πτώση, ενώ ο πατέρας δεν μπορούσε να οδηγήσει μετά από εγχείρηση καταρράκτη. Δεν ανέφερε όμως καμία ανίατη ασθένεια. «Έκανα το καθήκον μου. Η ανησυχία μου για τη δυστυχία τους ήταν πάνω απ’ όλα», δήλωσε.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Κράους μόλις βγήκε από το στούντιο. Κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες. Στο δικαστήριο της Παρασκευής, δημόσιος συνήγορος δήλωσε εκ μέρους του «μη ένοχος». Ο κατηγορούμενος παρέμεινε σιωπηλός.

Η συνέντευξη

Ο διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, Στόουν Γκρίσομ, ανέφερε ότι η συνέντευξη οργανώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Ο Κράους είχε στείλει γραπτή δήλωση δύο σελίδων σε αρκετά μέσα ενημέρωσης και άφησε το τηλέφωνό του. Όταν ο Γκρίσομ τον κάλεσε, εκείνος του είπε ότι είχε θάψει τους γονείς του στον κήπο. Στην ερώτηση αν τους σκότωσε, απάντησε: «Επικαλούμαι την Πέμπτη Τροπολογία».

Ο σταθμός του πρότεινε να δώσει συνέντευξη, με αντάλλαγμα να δημοσιευθεί η δήλωσή του. Ο Κράους αποδέχθηκε και εμφανίστηκε στο στούντιο μέσα σε μία ώρα. Η αστυνομία είχε τοποθετήσει έναν αστυνομικό με πολιτικά στην είσοδο, ενώ ο παρουσιαστής διέθετε ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κράους απέφευγε να εξηγήσει τον τρόπο θανάτου. Ο Φλόιντ επέστρεφε συνεχώς στην ερώτηση «Τους σκοτώσατε;» και, οκτώ λεπτά μετά, ο 53χρονος παραδέχθηκε ότι τους έπνιξε. Ο παρουσιαστής σχολίασε αργότερα ότι η έλλειψη προετοιμασίας λειτούργησε υπέρ του: «Απλώς ακολούθησα αυτά που έλεγε».

Ο Φλόιντ, με πορεία δεκαετιών στην τηλεόραση, χαρακτήρισε την εμπειρία πρωτόγνωρη. Ανέφερε ότι σκέφτεται συνεχώς το ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 92 και 83 ετών, το οποίο, σύμφωνα με τον γιο τους, είχε επιβιώσει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία.

Από έρευνα για απάτη σε ανθρωποκτονία

Η υπόθεση ξεκίνησε ως οικονομική έρευνα. Η αστυνομία είχε διαπιστώσει ότι ο Κράους συνέχιζε να εισπράττει τις παροχές των γονιών του και να τις χρησιμοποιεί για προσωπικά του έξοδα. Κανείς δεν είχε δηλώσει εξαφάνιση, ενώ οι γείτονες πίστευαν ότι το ζευγάρι είχε επιστρέψει στη Γερμανία.

Η έρευνα κορυφώθηκε αυτή την εβδομάδα, όταν περιπολικά και αστυνομικοί ερευνητές εμφανίστηκαν στο σπίτι και άρχισαν να σκάβουν στην αυλή.

Η συνήγορος υπεράσπισης, Ρεμπέκα Σόκολ, δήλωσε ότι θα εξετάσει αν η συνέντευξη μπορεί να θεωρηθεί προϊόν συνεργασίας ΜΜΕ και αστυνομίας. «Αν αποδειχθεί ότι τα μέσα λειτούργησαν ως προέκταση των αρχών, μπορεί να τεθεί ζήτημα για το κατά πόσο οι δηλώσεις του πελάτη μου θα είναι νομικά αποδεκτές στη δίκη», είπε.

Με πληροφορίες από Associated Press

