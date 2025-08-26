Δολοφονία στη Σκύδρα: «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία, τον έβριζε» λένε συγγενείς του δράστη

Αναστάτωση επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Σκύδρας, μετά την αποκάλυψη της εν ψυχρώ δολοφονίας του 72χρονου που αγνοούνταν επί 10 ημέρες, στο χωριό Δάφνη.

Την ώρα που ο 76χρονος δράστης της δολοφονίας στη Σκύδρα, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την υπεράσπισή του και να απολογηθεί, οι συγγενείς του κάνουν λόγο για έναν εμμονικό άνθρωπο, με φαντασιώσεις.

«Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία συνέχεια,τον έβριζε, τον έκανε, δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του», ανέφεραν χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή Live News, συμπληρώνοντας πως οι διαφορές των δύο ανδρών ήταν χρόνιες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πριν τη δολοφονία του 72χρονου, είχε μάλιστα προηγηθεί και ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους σε κεντρικό σημείο του χωριού τους, λίγες ημέρες πριν. Ωστόσο, η κόρη του 72χρονου υποστηρίζει πως δεν υπήρχε καμία κόντρα μεταξύ τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είχαν προσωπικές διαφορές».

«Δεν είχανε προσωπικές (διαφορές) ότι πιάστηκαν στα χέρια. Εκείνος νόμιζε ότι πήγε να τον κλέψει στο χωράφι, αλλά καμία σχέση. Είχαμε δηλώσει εξαφάνιση το Σάββατο. Το μηχανάκι βρέθηκε εκεί που έγινε, ο πατέρας μου βρέθηκε αλλού. Όπως ομολόγησε τον μετέφερε με το αγροτικό του. Μόνο καμιά φορά πέρναγε και έβριζε αλλά ποτέ δεν σταμάτησε για να τσακωθούνε», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο Live News.

«Από το ίδιο χωριό ήμασταν με τον δράστη, συγχωριανοί. Διαφορές δεν είχαν. Ο δράστης νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του, που δεν το πιστεύω γιατί ο μπαμπάς μου γύριζε από τα ψώνια. Βρέθηκαν τα κρέατα που πήγε πήρε, τα τυριά και αυτά που πήρε για το σπίτι. Θα πήγαινε με τα τυριά στο χωράφι του; Αυτός νόμιζε, του είχε μπει στο μυαλό μάλλον», συνέχισε.

«Εγώ μια φορά τον είδα κιόλας αυτόν τον άνθρωπο, να περνάει και να βρίζει αλλά ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έδινε σημασία ούτε πιάστηκαν στα χέρια ούτε πήγε να τον βρει ποτέ για να μαλώσει μαζί του κι ας έβριζε αυτός. Ήταν ήσυχος άνθρωπος ο πατέρας μου και δεν ασχολούταν ούτε προκαλούσε» κατέληξε.

Δολοφονία στην Σκύδρα: Η ομολογία του δράστη

Ο δράστης ομολόγησε το απόγευμα της Δευτέρας την ενοχή του, υποδεικνύοντας το σημείο που είχε εγκαταλείψει τη σορό.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές με την καραμπίνα και τον σκότωσα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 76χρονος λέγοντας ότι τον σκότωσε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου.

Στη συνέχεια έκρυψε πρόχειρα τη σορό και τους δύο κάλυκες για να μην εντοπιστούν. Όταν σουρούπωσε, επέστρεψε στο σημείο, έδεσε τη σορό στο όχημά του και την έσυρε μέχρι την πρόχειρη χωματερή έξω από το χωριό όπου την έκρυψε με διάφορα μπάζα και σκουπίδια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί είχαν πάει τρεις φορές στη χωματερή και δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τη σορό. Ο δράστης εμφανίστηκε τελικά μόνος του στο αστυνομικό τμήμα όπου και ομολόγησε τη δολοφονία του συγχωριανού του.

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές είχαν στο στόχαστρο τον δράστη και τον θεωρούσαν ως τον «νούμερο ένα» ύποπτο, καθώς ήταν γνωστό ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια.