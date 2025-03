ΗΠΑ: Οκτώ νεκροί από καραμπόλα 71 οχημάτων λόγω καταιγίδας σκόνης

Στο Κάνσας των ΗΠΑ τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 70 οχήματα που βρέθηκαν σε καταιγίδα σκόνης.

Οι αυτοκινητιστές στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο I-70 κοντά στο Goodland, στο Κάνσας, πέρασαν μέσα από μία ξαφνική καταιγίδα σκόνης που περιόρισε σημαντικά την ορατότητα τους. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς καθυστέρησαν να φρενάρουν και συγκρούστηκαν με άλλα οχήματα, την Παρασκευή 14 Μαρτίου.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν ορισμένους οδηγούς από τα αυτοκίνητά τους.

Από την προκαταρκτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ενεπλάκησαν 71 οχήματα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Τροχαίας του Κάνσας, Έιπριλ ΜακΚόλουμ.

Ο Τζέρεμι Μάρτιν, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από μακριά πόσο πυκνή είναι η σκόνη, οπότε οι οδηγοί δεν αντιλήφθηκαν πόσο χαμηλή θα ήταν η ορατότητα μέχρι που πέρασαν μέσα από αυτή.

«Ήταν δύσκολο ακόμη και να κρατήσεις τα μάτια σου ανοιχτά έξω, επειδή υπήρχε τόση σκόνη στον αέρα», πρόσθεσε.

🚨BREAKING UPDATE: At least 8 dead, dozens injured in this 55+ vehicle pileup on I-70 in Western Kansas. Wind and dust storm with hurricane-force gusts made driving deadly. I-70 remains closed today. Prayers for everyone affected! 🙏🫨🚛🚚 #Trucking pic.twitter.com/IixPw4HOcZ

Παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν και στο ανατολικό Κολοράντο, γεγονός που ώθησε τις αρχές να προειδοποιήσουν τους οδηγούς ότι υπάρχει «μηδενική ορατότητα» λόγω των «ισχυρών ανέμων και της σκόνης».

Ο Τζέρι Μπέρκχαρτ, επικεφαλής των υπηρεσιών πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης στην πόλη Λαμάρ του Κολοράντο, είπε απλώς ότι «δεν μπορούσες να δεις».

«Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να βγείτε μακριά από το δρόμο σε ένα πάρκινγκ ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

My dad was in a 30+ car accident on I-70 yesterday in KS due to the storm. Zero visibility when the wind came it. Multiple fatalities, but my dad was safe. This photo was after it started clearing up. Couldn’t see 19 feet in front when it went down. pic.twitter.com/F36f7S73SO