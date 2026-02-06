ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να «βαπτίσει» με το όνομά του αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αφήσει τον επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία να αποδεσμεύσει ομοσπονδιακούς πόρους, μόνο αν εκείνος δεχτεί να δοθεί το όνομα του Ρεπουμπλικάνου σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Νέας Υόρκης και στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και NBC, θα ήθελε να δοθεί το όνομά του στα δύο πιο πολυσύχναστα μέρη των ΗΠΑ: τον σταθμό Πεν Στέισιον της Νέας Υόρκης και το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον.

Τι έγινε γνωστό για τις βλέψεις του Τραμπ

Επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο Τραμπ δήλωσε στον Τσακ Σούμερ, τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ότι θα του επιτρέψει να αποδεσμεύσει περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια δολάρια, ομοσπονδιακούς πόρους που έχει παγώσει η κυβέρνησή του, εάν εκείνος δεχτεί να βοηθήσει στη μετονομασία του σιδηροδρομικού σταθμού και του αεροδρομίου.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πόρων προοριζόταν για το μεγάλο σχέδιο της υπόγειας σιδηροδρομικής σύνδεσης της Νέας Υόρκης με το Νιου Τζέρσι.

Ο Σούμερ, που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη, απέρριψε την πρόταση που, σύμφωνα με το CNN, έγινε τον προηγούμενο μήνα.

Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης Τζέρι Νάντλερ χαρακτήρισε «εκβιασμό» την προσπάθεια μετονομασίας του αεροδρομίου και του σιδηροδρομικού σταθμού.

Οι εργασίες στη σήραγγα που συνδέει τη Νέα Υόρκη με το Νιου Τζέρσι θα «ανασταλούν» σήμερα το απόγευμα (μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας) «εάν δεν ξαναρχίσουν οι καταβολές ομοσπονδιακών πόρων» για το έργο, ανέφεραν νωρίτερα οι υπεύθυνοι του εργοταξίου, σε μια ανακοίνωσή της.

Η Επιτροπή που επιβλέπει τις εργασίες καθώς και οι δύο ενδιαφερόμενες Πολιτείες πρόσφατα προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να μην ανασταλεί η χρηματοδότηση.

