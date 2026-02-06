Ο Τραμπ ξέφυγε: Σάλος με βίντεο που δημοσίευσε και απεικονίζει τους Ομπάμα ως πιθήκους

Σάλο έχει προκαλέσει η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο στο απεικονίζεται το ζεύγος Ομπάμα ως πίθηκοι.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και η σύζυγός του, Μισέλ, αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από τον Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει.

Σάλος με βίντεο του Τραμπ για τους Ομπάμα ως πιθήκους

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται στο βίντεο ένα στιγμιότυπο με το ζεύγος Ομπάμα, να χαμογελούν πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Οι αντιδράσεις στα social και στα αμερικανικά μέσα ήταν άμεσες, καταδικάζοντας τη συγκεκριμένη ανάρτηση, λίγα μόλις λεπτά αφότου δημοσιεύτηκε.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, μέσω του γραφείου Τύπου του, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αηδιαστική συμπεριφορά από τον πρόεδρο. Κάθε Ρεπουμπλικάνος πρέπει να το καταγγείλει αυτό. Τώρα».

«Ο Τραμπ μόλις δημοσίευσε μια απίστευτα ρατσιστική φωτογραφία με τα πρόσωπα του Ομπάμα, επεξεργασμένα με photoshop πάνω σε σώματα πιθήκων. Κάθε μέρα είναι ένας νέος πάτος για αυτό το άσχημο γουρούνι», έγραψε ένας άλλος χρήστης στο X.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πιο ανοιχτά ρατσιστής πρόεδρος από την κατάργηση της δουλείας, μόλις μοιράστηκε ένα βίντεο με τη Μισέλ και τον Μπαράκ Ομπάμα ως ΠΙΘΗΚΟΥΣ. Αυτό είναι τώρα το Ρεπουμπλικανικό κόμμα», έγραψε άλλος.

Κάποιοι σχολίασαν επίσης, πως η ανάρτηση αποτελεί μια φυλετική προσβολή για τον πρώτο Αφροαμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια του Μήνα Μαύρης Ιστορίας ο οποίος είναι ο Φεβρουάριος. «Ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Ομπάμα ως μαϊμού στο τέλος του βίντεο κατά τη διάρκεια του Μήνα Μαύρης Ιστορίας, τι στο καλό», έγραφε ένα σχόλιο στο X.

Μάλιστα, το Truth Social αντιμετώπισε και προβλήματα στη λειτουργία του μετά τη συγκεκριμένη ανάρτηση, με πολλούς να τα συνδέουν.

«Αναρωτιέμαι γιατί το Truth Social είναι εκτός λειτουργίας; Μήπως οι μηχανικοί προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το τελευταίο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ;», δημοσίευσε ένας χρήστης στο X.

Η ανάρτηση Τραμπ έγινε εν μέσω των συνεχιζόμενων ψευδών ισχυρισμών του ότι υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020.