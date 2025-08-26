ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Ισχυρή καταιγίδα σκόνης «κατάπιε» το Φοίνιξ - Ζημιές, διακοπές ρεύματος, ακυρώσεις πτήσεων

Οι καταιγίδες σκόνης δεν είναι κάτι νέο στην εποχή των μουσώνων στην Αριζόνα, αλλά αυτή η καταιγίδα είχε ιδιαίτερη ένταση

Φωτογραφία: X
Ένα τεράστιο «τείχος» σκόνης, μετεωρολογικά γνωστό με τον όρο haboob, «καταπλάκωσε» το Φοίνιξ της Αριζόνας, οδηγώντας την πόλη σε συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας.

Την καταιγίδα σκόνης ακολούθησαν γρήγορα έντονες καταιγίδες που σάρωσαν την πόλη, αφήνοντας πίσω τους πεσμένα δέντρα, ζημιές από τον άνεμο και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Στο αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor, μια γέφυρα σύνδεσης διαλύθηκε από ριπές ανέμου.

Η Εθνική Υπηρεσία Καιρού του Φοίνιξ εξέδωσε προειδοποιήσεις για καταιγίδα σκόνης και έντονες καταιγίδες. Η υπηρεσία καιρού προειδοποίησε τους οδηγούς για επικίνδυνα χαμηλή ορατότητα και τους προέτρεψε να "τραβήξουν στο πλάι για να παραμείνουν ζωντανοί."

Αφού οι καταιγίδες πέρασαν, πάνω από 60.000 πελάτες στην Αριζόνα έμειναν χωρίς ρεύμα, με τις περισσότερες διακοπές να εντοπίζονται στην κομητεία Μαρίκοπα, σύμφωνα με την PowerOutage.us.

Για περίπου μία ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor είχε σταματήσει τη λειτουργία των πτήσεων, εμποδίζοντας την απογείωση ή προσγείωση αεροσκαφών, καθώς ένα σύννεφο σκόνης φαινόταν έτοιμο να καταπιεί τις εγκαταστάσεις. Το αεροδρόμιο παρουσίασε καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών αργά τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ συνεργεία αξιολογούσαν τυχόν ζημιές ή διαρροές στη στέγη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου Gregory E. Roybal.

Οι καταιγίδες σκόνης δεν είναι κάτι νέο στην εποχή των μουσώνων στην Αριζόνα, αλλά αυτή η καταιγίδα είχε ιδιαίτερη ένταση. Αυτά τα «τείχη» σκόνης μπορούν να φτάσουν χιλιάδες μέτρα σε ύψος και να εκτείνονται για χιλιόμετρα, κόβοντας την ορατότητα σε δευτερόλεπτα, παρόμοιο με μια χιονοθύελλα τον χειμώνα.

Η καταιγίδα σκόνης στο Φοίνιξ έρχεται μετά από μια καταιγίδα σκόνης το Σαββατοκύριακο στη Νεβάδα που πέρασε από το Burning Man, μια ετήσια καλλιτεχνική συγκέντρωση στην Black Rock City, περίπου 120 μίλια από το Ρίνο.

Με πληροφορίες από CNN

