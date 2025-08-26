ΗΠΑ: Ισχυρή καταιγίδα σκόνης «κατάπιε» το Φοίνιξ - Ζημιές, διακοπές ρεύματος, ακυρώσεις πτήσεων

Ένα τεράστιο «τείχος» σκόνης, μετεωρολογικά γνωστό με τον όρο haboob, «καταπλάκωσε» το Φοίνιξ της Αριζόνας, οδηγώντας την πόλη σε συνθήκες σχεδόν μηδενικής ορατότητας.

Την καταιγίδα σκόνης ακολούθησαν γρήγορα έντονες καταιγίδες που σάρωσαν την πόλη, αφήνοντας πίσω τους πεσμένα δέντρα, ζημιές από τον άνεμο και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Στο αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor, μια γέφυρα σύνδεσης διαλύθηκε από ριπές ανέμου.

Η Εθνική Υπηρεσία Καιρού του Φοίνιξ εξέδωσε προειδοποιήσεις για καταιγίδα σκόνης και έντονες καταιγίδες. Η υπηρεσία καιρού προειδοποίησε τους οδηγούς για επικίνδυνα χαμηλή ορατότητα και τους προέτρεψε να "τραβήξουν στο πλάι για να παραμείνουν ζωντανοί."

This evening: A massive dust storm is sweeping across Phoenix, creating an intense scene visible from Sky Harbor International Airport.



📍 Phoenix, Arizona, USA . pic.twitter.com/WQGr0HKSK8 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2025

Αφού οι καταιγίδες πέρασαν, πάνω από 60.000 πελάτες στην Αριζόνα έμειναν χωρίς ρεύμα, με τις περισσότερες διακοπές να εντοπίζονται στην κομητεία Μαρίκοπα, σύμφωνα με την PowerOutage.us.

Για περίπου μία ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor είχε σταματήσει τη λειτουργία των πτήσεων, εμποδίζοντας την απογείωση ή προσγείωση αεροσκαφών, καθώς ένα σύννεφο σκόνης φαινόταν έτοιμο να καταπιεί τις εγκαταστάσεις. Το αεροδρόμιο παρουσίασε καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών αργά τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ συνεργεία αξιολογούσαν τυχόν ζημιές ή διαρροές στη στέγη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου Gregory E. Roybal.

#BREAKING : Dust Storm Blows Off Part of Roof at Phoenix Sky Harbor Airport, Power Outages, Flights Cancelled



Massive haboob wreaked havoc in the US state of Arizona on Monday, as it struck Phoenix city, leaving the entire Valley without electricity.



Several flights from and… pic.twitter.com/QYqEEtYZFs — upuknews (@upuknews1) August 26, 2025

🚨BREAKING: Massive dust storm engulfs Southwest Phoenix, Arizona.



A scene straight out of the mummy. pic.twitter.com/RHXNZnrmLd — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) August 26, 2025

Οι καταιγίδες σκόνης δεν είναι κάτι νέο στην εποχή των μουσώνων στην Αριζόνα, αλλά αυτή η καταιγίδα είχε ιδιαίτερη ένταση. Αυτά τα «τείχη» σκόνης μπορούν να φτάσουν χιλιάδες μέτρα σε ύψος και να εκτείνονται για χιλιόμετρα, κόβοντας την ορατότητα σε δευτερόλεπτα, παρόμοιο με μια χιονοθύελλα τον χειμώνα.

Dust storm blankets everything in its path as it rolls through the Phoenix, Arizona, area. pic.twitter.com/FpecQcryHo — Fox News (@FoxNews) August 26, 2025

Η καταιγίδα σκόνης στο Φοίνιξ έρχεται μετά από μια καταιγίδα σκόνης το Σαββατοκύριακο στη Νεβάδα που πέρασε από το Burning Man, μια ετήσια καλλιτεχνική συγκέντρωση στην Black Rock City, περίπου 120 μίλια από το Ρίνο.

Με πληροφορίες από CNN