Καλιφόρνια: Τείχος σκόνης «σάρωσε» περιοχές - Προκάλεσε τροχαία και τραυματισμούς

Ένα τεράστιο, κυλιόμενο τείχος σκόνης «σάρωσε» περιοχές στην Καλιφόρνια, προκαλώντας τροχαία ατυχήματα και τραυματισμούς πολιτών.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην κομητεία Μαδέρα της Καλιφόρνια συνετέλεσαν στη δημιουργία του τείχους σκόνης την περασμένη Δευτέρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους και αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα.

Yesterday a haboob, an intense dust storm carried by the wind of a weather front, moved through parts of the Central Valley and was captured by ALERTCalifornia's cameras. Check out the compilation video and look for weather phenomena across the state at https://t.co/rX9jK5C3Xg pic.twitter.com/ItVZmWYdzg — ALERTCalifornia (@ALERTCalifornia) November 12, 2024

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο από το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια δείχνει έναν τεράστιο τοίχο σκόνης να «κυλάει» πάνω από το έδαφος κοντά στην Chowchilla.

@CALFIRE_TUU’s Porterville Air Attack Base personnel faced interesting weather yesterday while returning from the Rifle Fire in Kern County. Air Attack 410, Tanker 76, and Tanker 78 landed at Bakersfield Jet Center as a dust storm swept through several Central Valley counties. pic.twitter.com/M3Zw6EcGB9 — CAL FIRE Tulare Unit (@CALFIRE_TUU) November 12, 2024

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για καταιγίδα σκόνης στην κομητεία του Φρέσνο και είπε στους οδηγούς να προσέχουν για μειωμένη ορατότητα στο δρόμο. Η ισχυρή καταιγίδα σκόνης γνωστή ως χαμπούμπ έπληξε την περιοχή, με αποτέλεσμα τα οχήματα που κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Καλιφόρνια να «κολλήσουν». Δεκάδες τροχαία σημειώθηκαν κατά τη διάρκειά της, στέλνοντας αρκετούς ανθρώπους στα νοσοκομεία με ελαφρούς τραυματισμούς, δήλωσαν οι αρχές. Σε μία καραμπόλα στη Μαδέρα, περίπου 20 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε ατύχημα, ανέφερε η περιπολία της εθνικής οδού.

Το χαμπούμπ (haboob) είναι μια καταιγίδα σκόνης που μεταφέρεται από τον άνεμο ενός καιρικού μετώπου και εμφανίζεται συνήθως σε επίπεδες, άνυδρες περιοχές.

A huge wall of dust, a storm known as a haboob swept across central California, creating dangerous travel conditions and leaving thousands of people without power. pic.twitter.com/7o2yqcjW92 — ABC News (@ABC) November 13, 2024

SCARY SCENES:

On Monday, a massive haboob (a severe dust storm) towered over Central California. As the powerful, wind-driven storm passed by, visibility plummeted. Reports of a 20 car pileup occured due to said storm in Fresno County.#CAwx pic.twitter.com/Al0BDdD0GQ — WeatherNation (@WeatherNation) November 13, 2024

Dust storm (Haboob) rolling through the central valley in Tulare, CA moments ago. #CAwxpic.twitter.com/E6jLoKZSS7 — StormHQ ☈ (@StormHQwx) November 12, 2024



Με πληροφορίες από nbcbayarea.com