ΗΠΑ: Η Γερουσία έκανε το πρώτο βήμα για τον τερματισμό του shutdown

Μέρος της αμερικανικής Γερουσίας κατέληξαν σε μια συμφωνία με στόχο να λήξει, έως τις αρχές του νέου έτους, η δημοσιονομική παράλυση που έχει αφήσει το ομοσπονδιακό κράτος με «κατεβασμένα ρολά» για 40 ημέρες - shutdown άνευ προηγουμένου στις ΗΠΑ.

Σε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, που θεωρείται η πρώτη από μια σειρά απαιτούμενων διαδικαστικών ενεργειών, η Γερουσία ψήφισε με 60-40 υπέρ της προώθησης ενός συμβιβαστικού νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης και της διεξαγωγής μεταγενέστερης ψηφοφορίας για την παράταση των φορολογικών ελαφρύνσεων του Affordable Care Act που λήγουν την 1η Ιανουαρίου.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί γερουσιαστές συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που προβλέπει τη συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο, όπως μετέδωσαν το CNN και το Fox News. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη, εάν μετά τη σχετική ψηφοφορία, η συμφωνία θα λάβει την έγκριση και της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως απαιτείται.

«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», είπε στον Τύπο ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο, επιστρέφοντας από το οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, όπου πέρασε το Σαββατοκύριακο.

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί και από τα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου και κατόπιν να υπογραφεί από τον ίδιο.

Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Πηγές από την πλευρά των με κοινοβουλευτικών, αναφέρουν, πως η συμφωνία στη Γερουσία θα επιτρέψει την αναχρηματοδότηση του SNAP, προγράμματος ενισχύσεων για την αγορά τροφίμων που ωφελεί 42 εκατομμύρια Αμερικανούς - η καταβολή των ποσών εμποδιζόταν εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης.

Προβλέπεται επίσης, η ακύρωση των απολύσεων χιλιάδων υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα και ψηφοφορία για την παράταση των κρατικών ενισχύσεων για προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης που εκπνέουν στο τέλος της χρονιάς.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν σε ανακοίνωσή του, σχολιάζει, πως η πρόταση «θα προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς δημόσιους λειτουργούς από καταχρηστικές απολύσεις, θα επανεντάξει όσους απολύθηκαν άδικα κατά τη διάρκεια του shutdown και θα εγγυηθεί πως οι υπάλληλοι θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους», σημείωσε ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν σε ανακοίνωσή του.

Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ στηλίτευσε το ότι η συμφωνία δεν προβλέπει παράταση των ενισχύσεων για την περίθαλψη και την υγεία απευθείας αλλά ψηφοφορία γι’ αυτό, τονίζοντας πως «θα ψηφίσει όχι» και δηλώνοντας ότι «αυτή η μάχη πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί» από το βήμα.

Με πληροφορίες από Associated Press News