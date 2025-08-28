ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Η διοικήτρια της FED, Λίσα Κουκ, μηνύει τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέλυσε την Κουκ, μέσω επιστολής, επικαλούμενος κατηγορίες για «απάτη σε στεγαστικό δάνειο»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ μηνύει τον Ντόναλντ Τραμπ
Η διοικήτρια της FED, Λίζα Κουκ/Φωτογραφία: X
0

Η διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED), Λίσα Κουκ κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ για την προσπάθειά του να την αποπέμψει, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή νομική μάχη σχετικά με την αυτονομία της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η Κουκ ζητά από το δικαστήριο να κηρύξει την εντολή απόλυσής της «παράνομη και άκυρη» και έχει επίσης κατονομάσει ως εναγόμενους τον πρόεδρο της FED, Jerome Powell, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπήρχε «επαρκής λόγος» να θεωρηθεί πως η Κουκ είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις σχετικά με το στεγαστικό της δάνειο, επικαλούμενος συνταγματικές εξουσίες που –όπως είπε– του επιτρέπουν να την απομακρύνει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εντείνει τις πιέσεις προς τη FED, καθώς θεωρεί ότι δεν είναι πρόθυμη να μειώσει τα επιτόκια. Η Λίσα Κουκ συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο που είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Η μήνυση που κατατέθηκε σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για πολλαπλές νομικές προσφυγές που θα μπορούσαν να καταλήξουν ακόμη και στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Η υπόθεση αυτή αμφισβητεί την άνευ προηγουμένου και παράνομη προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια Κουκ από τη θέση της, κάτι που αν συμβεί θα είναι το πρώτο στην ιστορία του Διοικητικού Συμβουλίου», ανέφερε ο δικηγόρος της Κουκ στη μήνυση.

«Θα υπονόμευε τον Νόμο περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve Act), ο οποίος ρητά απαιτεί απόδειξη ‘σπουδαίου λόγου’ για την απομάκρυνση ενός μέλους, και όχι μια ατεκμηρίωτη κατηγορία σχετικά με ιδιωτικά στεγαστικά δάνεια που είχε υποβάλει η Κουκ πριν από την επικύρωσή της από τη Γερουσία», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Kush Desai, δήλωσε στο BBC ότι ο πρόεδρος «άσκησε τη νόμιμη εξουσία του να απομακρύνει» την Λίσα Κουκ.

«Ο πρόεδρος έκρινε ότι υπήρχε λόγος να απομακρυνθεί μια κυβερνήτης που κατηγορήθηκε αξιόπιστα για ψευδείς δηλώσεις σε οικονομικά έγγραφα, από μια θέση με υψηλή ευαισθησία και εποπτεία επί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων», είπε. «Η απομάκρυνση ενός μέλους για λόγο βελτιώνει τη λογοδοσία και την αξιοπιστία του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed τόσο για τις αγορές όσο και για τον αμερικανικό λαό».

Οι κατηγορίες κατά της Κουκ προέκυψαν από δημόσια επιστολή του ρυθμιστή στεγαστικής πίστης και συμμάχου του Τραμπ, Bill Pulte. Σε αυτήν κατηγορούσε τη διοικήτρια της FED ότι παραποίησε στοιχεία για να λάβει στεγαστικό δάνειο.

Σύμφωνα με την επιστολή, η Κουκ υπέγραψε δύο έγγραφα με διαφορά δύο εβδομάδων, δηλώνοντας ότι δύο διαφορετικά σπίτια, σε δύο διαφορετικές πολιτείες, ήταν και τα δύο «κύρια κατοικία» της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος της, και δεν είναι σαφές αν διερευνάται για τις καταγγελίες αυτές.

Η μήνυση της Κουκ δεν αναφέρεται καθόλου στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Η ίδια είναι ένα από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed και σε αυτήν την ιδιότητα συμμετέχει στην 12μελή επιτροπή που καθορίζει τα επιτόκια στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από BBC

