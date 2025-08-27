Αν πετύχει το πραξικόπημα με τη Λίσα Κουκ οι διορισμένοι του Τραμπ θα μπορούσαν ελέγχουν τη Fed για δεκαετίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να βάλει τη δική του σφραγίδα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Όταν ανέλαβε την προεδρία το 2025, μόλις δύο από τις επτά έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed είχαν δοθεί σε δικούς του ανθρώπους. Σήμερα όμως, με μια σειρά κινήσεων, επιχειρεί να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο.

Η αρχή έγινε με την παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ, διορισμένης από τον Τζο Μπάιντεν. Ο Τραμπ αμέσως πρότεινε τον στενό του οικονομικό σύμβουλο, Στίβεν Μιράν, για να καλύψει τη θέση. Λίγες ημέρες αργότερα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απομακρύνει και τη Λίζα Κουκ, επίσης διορισμένη από τον Μπάιντεν, κατηγορώντας την για υπόθεση απάτης σε στεγαστικά δάνεια. Η ίδια αρνείται κάθε κατηγορία και δηλώνει πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Αν τελικά ο Τραμπ πετύχει, θα έχει την πλειοψηφία στο Δ.Σ. της Fed, κάτι που του δίνει τεράστια δύναμη να καθορίσει όχι μόνο τα επιτόκια, αλλά και τις στρατηγικές αποφάσεις για την αμερικανική οικονομία. Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο απειλείται σοβαρά η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας.

Η Fed είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε οι διορισμοί να έχουν μακρά διάρκεια 14 ετών, για να μην επηρεάζονται εύκολα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Στην πράξη, όμως, λίγοι υπηρετούν μέχρι το τέλος της θητείας τους. Παραδοσιακά, τα κόμματα συνεργάζονταν για την επιλογή των μελών, όπως συνέβη με τον Τζερόμ Πάουελ, Ρεπουμπλικανό, ο οποίος διορίστηκε από τον Ομπάμα, προήχθη σε πρόεδρο από τον Τραμπ και ανανεώθηκε από τον Μπάιντεν.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να τοποθετήσει μόνο πιστούς υποστηρικτές του, με στόχο να πιέσει για χαμηλότερα επιτόκια και πιο «επιθετική» οικονομική πολιτική. Ο Άαρον Κλάιν του Brookings Institution προειδοποιεί ότι, αν το σχέδιο του Τραμπ υλοποιηθεί, θα «διαλύσει» την αρχή της ανεξαρτησίας της Fed.

Το χρονοδιάγραμμα είναι κρίσιμο. Η Γερουσία επιστρέφει στις 2 Σεπτεμβρίου και θα κληθεί να εγκρίνει ή όχι τις νέες υποψηφιότητες, λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια (16-17 Σεπτεμβρίου). Ήδη δύο από τους διορισμένους του Τραμπ, οι Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, ψήφισαν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, πηγαίνοντας κόντρα στην πλειοψηφία.

Και η μεγάλη μάχη έρχεται τον Μάιο, όταν λήγει η θητεία του Τζερόμ Πάουελ ως προέδρου της Fed. Αν αποχωρήσει, ο Τραμπ θα έχει την ευκαιρία να διορίσει νέο πρόεδρο, ανοίγοντας τον δρόμο για τον πλήρη έλεγχο της κεντρικής τράπεζας. Ακόμη και οι περιφερειακοί πρόεδροι της Fed, που ρυθμίζουν τις τράπεζες και έχουν λόγο σε διασώσεις, θα χρειαστεί να επαναδιοριστούν τον Φεβρουάριο – μια μοναδική ευκαιρία για τον Τραμπ να ξαναγράψει τους κανόνες.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη λειτουργία της Fed και να επηρεάσει όχι μόνο την αμερικανική οικονομία, αλλά και τις παγκόσμιες αγορές.

Με πληροφορίες από New York Times