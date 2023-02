Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το μπαλόνι της Κίνας- Τι μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε το ύποπτο κινεζικό «κατασκοπευτικό» μπαλόνι της Κίνας στα ανοικτά των ακτών της Καρολίνας.

Αυτό συνέβη ενώ ο εναέριος χώρος κατά μήκος των ακτών της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας είχε κλείσει εν μέσω της επιχείρησης εθνικής ασφάλειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν στο Associated Press ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσει η επιχείρηση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε απαγόρευση προσγείωσης που επηρεάζει τρία αεροδρόμια στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, καθώς το μπαλόνι παρασύρεται από τον εναέριο χώρο της, δήλωσε εκπρόσωπος.

«Η FAA διέκοψε τις αναχωρήσεις προς τα αεροδρόμια Wilmington (ILM), Myrtle Beach International (MYR) και Charleston International (CHS) για να υποστηρίξει το υπουργείο Άμυνας σε μια προσπάθεια εθνικής ασφάλειας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι προσπάθειες ανάκτησης βρίσκονται σε εξέλιξη στα ανοικτά των ακτών της Καρολίνας, όπου καταρρίφθηκε το ύποπτο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το κλειδί ήταν να περάσει το αερόστατο πάνω από τον ωκεανό, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν απόψε το κινεζικό μπαλόνι που πετούσε εδώ και πολλές ημέρες στον εναέριο χώρο τους, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Ένα αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε το μπαλόνι στα ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας, απαντώντας στην «απαράδεκτη παραβίαση» της αμερικανικής κυριαρχίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δώσει από την Τετάρτη την έγκρισή του για την κατάρριψη, εφόσον η αποστολή αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς να διακυβευτεί η ζωή Αμερικανών πολιτών.

Την κατάρριψη επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Μπάιντεν.

